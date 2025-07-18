「Sulli离开那年，我几乎崩溃…」Luna感性告白：妈妈一句话让我熬过五年黑暗期

女团 f(x) 出身的音乐剧演员Luna，近日在节目中坦诚吐露了自己过去艰难的心路历程。

日前播出的KBS节目《晨间庭院》「周二招待席」单元中，Luna与音乐剧演员崔贞媛一同作为嘉宾出演。 当天节目以「对我来说太特别的母亲」为主题，Luna也深情谈到自己对母亲的感激。

Luna表示：「妈妈主修声乐，但在IMF（亚洲金融危机）时期放弃了梦想，去帮外婆卖血肠汤（韩式猪血肠汤）。 长期做这些工作，手指缝里常常沾满黑垢，还吸了很多瓦斯，最后甚至落下了慢性支气管炎。 小时候我很讨厌妈妈指甲缝里的黑垢，总想著为什么妈妈不像其妈那样手那么漂亮。 但到了14岁时，我忽然觉得妈妈好可怜，从那时开始就拼命练习。 别人在休息的时候，我365天都只在练习。」



最终，Luna於2009年以五人女团f(x)出道，一路走在成功的道路上。 但她说在25岁时，心理健康亮起了红灯，「从25岁到30岁那段时间，我一直都很不好。 那时几乎无法见人，一睁眼就是工作，有空就只想待在家里休息，生活就这样一再重复。 那时候我其实不能一个人待著，妈妈就和亲姊姊轮流陪我，随时跟著我一起走行程、照顾我。」Luna在25岁时，也就是2019年，正是f(x)成员Sulli离世的那一年......Luna 继续说道：「那一年之后，一切好像都停止了。无论是舞台、人际关系，还是情感，都感觉像被按下了暂停键。我和Sulli是一起出道的，彼此非常珍惜对方，是即使不说话也能懂对方的朋友。」



她接著说道：「那时候我甚至想过放弃偶像、歌手、音乐剧演员这些职业，觉得自己不再有资格继续这条路。 但妈妈告诉我：『你随时都可以回到我们身边，就算失败又怎样？ 你想挑战什么就去做吧，到时候再决定要不要放弃也不迟。』因为妈妈的这句话，我撑过了那五年，现在才能健康地重新站起来。」



此外，Luna自2009年以f(x)成员出道后，凭藉《LA chA TA》、《智齿》、《Pinocchio》等热门歌曲收获了极大人气。 2019年与原所属公司合约结束后，她开始以个人身分展开活动，积极挑战音乐剧舞台与Solo歌手，持续耕耘演艺事业。

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