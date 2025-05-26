【韩网热门】《非常律师禹英禑》姜泰伍历代毕业照公开，从小帅到大堪称「暖男典范」！同事却是徐康俊&车银优

演员姜泰伍在《非常律师禹英禑》饰演「国民失落男」李浚浩备受喜爱，服完兵役后和李先彬一起主演的《爱情发芽中》备受好评，与金世正合作的古装剧《月亮在江边流淌》也要在下半年播出。

有网友贴出姜泰伍从国小到高中的毕业照，称赞他是「暖男的典范」！但当记者问他读书时代是否人气很高时，姜泰伍笑著说：「我读的是男高，没有人气。」











韩国网友评论：

1. 从小帅到大，真的是母胎美男啊

2. 不论男女应该都很有人气吧

3. 放在男高也是每个小团体都想拉进来的类型

4. 哪里是暖男，明明就是美男

5. 这是我见过最好看的国小毕业照

6. 国小生怎么可以这么帅？ 肯定有超多女同学暗恋他

7. 读幼稚园诗如果演戏的话一定是担任王子角色

8. 小时候就一副偶像艺人的模样，长大后也超级帅气



9. 真正的美男从小就与众不同

10. 学生时代看起来很正派、没有不良气息，更让人喜欢了

11. ？？ 居然可以用这么好看的模样度过青春期...

12. 他如果经过SM娱乐门前，100%会被李秀满捡走...

13. 从小就被人说长得好看，结果为了当艺人进入公司之后，发现同事是徐康俊和车银优... kkk

14. 服兵役的照片也超帅





15. 从小到大一点都没变，五官脸型都是原本的模样，只是稍微扩张？ 成长的感觉...

16. 美少年突然变成男子汉，真的有好好长大

17. 第三张才是legend，绝对是可以在六十大寿、七十大寿的宴会上拿出来挂起来的人生照片

18. 哇，如果我走在路上遇到这样的人，一定会在内心诚挚祈祷他去当艺人

出处：https://theqoo.net/hot/3753178785

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