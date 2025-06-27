【《第4届青龙系列大奖》入围名单】《苦尽柑来遇见你》6项提名成最大赢家、视帝视后竞争超激烈！

每个奖项的竞争也是很激烈啊！

《第4届青龙系列大奖》在今日公开入围名单，此次公开入选的作品是以去年6月1日至今年年5月31日公开的原创串流节目（国内电视剧、综艺）爲对象。《苦尽柑来遇见你》成为最大赢家，获得6项提名，《外伤重症中心》则是5项提名紧接在后。



电视剧部门 最优秀作品赏

《家族计划》

《我死的一周前》

《外伤重症中心》

《恶缘》

《苦尽柑来遇见你》



电视剧部门 男主角赏

朱智勋《外伤重症中心》

朴宝剑《苦尽柑来遇见你》

朴海秀《恶缘》

李浚赫《或好或坏的东载》

李炳宪《鱿鱼游戏2》



电视剧部门 女主角赏

朴恩斌《狂医魔徒》

IU《苦尽柑来遇见你》

李惠利《善意的竞争》

车珠英《元敬》

徐玄振《一箱情缘》



电视剧部门 男配角赏

朴丙垠《狂医魔徒》

尹敬浩《外伤重症中心》

李光洙《恶缘》

李浚荣《弱美男英雄Class 2》

崔代勋《苦尽柑来遇见你》



电视剧部门 女配角赏

孔升妍《恶缘》

金国熙《家族计划》

秀贤《京城怪物2》

廉惠兰《苦尽柑来遇见你》

郑恩彩《法官大人》



电视剧部门 新人男演员赏

秋泳愚《外伤重症中心》

罗门《家族计划》

姜有皙《苦尽柑来遇见你》

许楠儁《法官大人》

裴贤圣《京城怪物2》



电视剧部门 新人女演员赏

郑受彬《善意的竞争》

金敏荷《我死的一周前》

李琇仙《家族计划》

李伊潭《元敬》

贺营《外伤重症中心》



而《第4届青龙系列大奖》将於7月18日在仁川Paradise City举行，并通过 KBS 进行现场直播。

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