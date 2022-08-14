【影评】《紧急迫降》：从中不断徘徊於人性的黑暗与光辉的漩涡

想感受戏中超乎想像的情绪起伏！就可以在这星期周末去戏院看《紧急迫降》啦～

＊感谢（「电影・宇言」Instagram）为我们带来的文章！大家去follow下这个IG吧！

近年韩国电影的大型制作水准越见平稳，而且还能兼顾剧情、气氛、特技以至背后的意义，最近上映的《紧急迫降》也是当中的范例。电影包含飞机恐怖袭击、国家外交危机以至生离死别，导演韩在林一如以往懂得捕捉人物角色之间的交流和心理，还有条理地轮替交待处於高空狭窄机舱的情境以及在地面寻求解决办法的斗争角力。



有关飞机的电影，大家今年可能最易想起的是汤告鲁斯(Tom Cruise)主演的《壮志凌云：独行侠》(Top Gun: Maverick)，当中的真实飞行拍摄仍然为人津津乐道，相对下《紧急迫降》虽然没有真实拍摄机师驾驶，但制作团队特意以1:1比例建造机舱场景，除了加强演员在机上走位与动作的实感外，当剧情发展至飞机一度失控失重时，机上乘客四处碰撞、流窜的动态亦非常真实，营造困在机舱发生意外灾难的无力感和绝望。而在狭隘空间的病毒散播、人命的伤亡以及角色之间的打斗争执，导演韩在林既能制造乘客不安失措的恐怖气氛，同时又呈现人性之间的猜忌和嫌隙，如此空间有限的困兽斗，让人感到无助与惊恐。



电影后段笔锋一转，关於染疫飞机未能获准在不同国家降落无疑令人联想近年疫情，各国都曾经试过封关，然而这又是否正确而且唯一适合的防疫措施呢？当中又涉及国家之间的政治角力，当处於和平期间，国与国似乎可以通力合作，保持各自利益平衡，可是出现巨大危机时，会伸出援手的可能寥寥无几，最终变成各家自扫门前雪，更可怕和悲哀是机上的乘客根本无处可逃亦没有选择，电影不断在交替拍摄高空与地上角色的决定和反应，从中不断徘徊於人性的黑暗与光辉的漩涡，在此不想完全透露剧情，只能说导演始终相信人性倾向善良，就如人们多数都渴望在绝境中能够看见一线曙光，寻找一丝生机，最终重见光明和希望。



想看更多不同电影的影评可以到「电影・宇言」Facebook Fanpage及「电影・宇言」网志阅览！

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻