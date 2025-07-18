路云入伍延期！因体检需复查，将重新确定入伍日期

前男团SF9成员兼人气演员路云（29岁）原定於7月21日入伍，但目前兵役行程已宣布延期。

据所属公司 FNC娱乐透露：「路云在7月接受兵务厅的入伍身体检查时被判定为需再次检查（7级）。 目前已提出异议申请，预计於8月初进行重新检查。」

FNC补充说明：「路云希望能以现役身份履行兵役义务，正在等候确认身体状况无碍后重新入伍。」至於为何需要复查，FNC则以个人医疗资讯为由婉拒公开，只表示：「会针对兵务厅指出的部份进行确认，确保一切无虞后入伍。」



原本路云将以现役身份入伍陆军并於训练所接受基础军事训练，现在将等候新入伍日期另行通知。自今年7月起，韩国兵务厅全面实施「入伍判定检查制度」，此制度取代过往入伍前的军部队内部身体检查，改为入伍前两周统一进行，以提升兵役判定准确性。

此外，路云下半年将主演 Disney+ 历史剧《浊流之争》（《탁류》），该剧以朝鲜时代为背景，描绘京江由清澈变浊、社会陷入混乱的故事。 他在剧中饰演隐藏过去、在麻浦码头以「混混」身分生存的角色「张时律」，将与辛睿恩（饰 崔恩）、朴栖含（饰 郑天）等人合作演出。

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