化学反应太强啦～金知硕曾为庭沼珉写下最甜应援「庭沼珉使用法」，拍摄《月刊家》还刻意为她迟到

金知硕真的是很暖心耶～♥ 现在想想，《认哥》叫不出庭沼珉本名就是故意闹的吧XDD

还记得金知硕替庭沼珉送咖啡车写下「庭沼珉使用法」被誉为「最甜应援语」吗？时隔不久两个人就合拍YouTube，金知硕的频道《我心里的宝石》与庭沼珉的《ssomday》合作啦！

*前情提要：《月刊家》还没播，金知硕&庭沼珉《认识的哥哥》互动就充满粉红泡泡♡／《月刊家》售后！金知硕贴心列出七点「庭沼珉使用法」，网友：这是我看过最甜的咖啡车

金知硕暨想成为「庭沼珉唯一追踪的人」之后，又有了梦想想和40万YouTuber庭沼珉合作，庭沼珉接了电话一口答应。见面那天，金知硕故意埋伏起来吓庭沼珉XD



两个人很快就聊起「庭沼珉使用法」，金知硕马上邀功：「写得怎么样？」庭沼珉热切的回答：「这是我收到最感动的咖啡车，还是INFJ懂INFJ，知道要怎么攻略。」还活泼的模仿其他人观赏的模样，说是「非常难忘的咖啡车」。金知硕听了相当安慰，表明自己设计了两天，要修照片还要想文字。



金知硕和庭沼珉2013年就合作过KBS独幕剧《你是来到我身边的星》，但两人在剧中对戏时间相当少，对彼此印象最深仅止於开拍前的读本活动罢了，真正熟起来是在《月刊家》。庭沼珉娓娓道来自认和金知硕亲近起来的契机，竟是「金知硕唯一一次对她板起脸的时候」（金知硕本以为是拍初Kiss戏之后哩～）。



庭沼珉说她一知道金知硕不吃薄荷巧克力，就故意拿汤匙拚命想喂他，金知硕忍无可忍就变脸，「欧巴第一次表现出来，内心觉得亲近感瞬间上升」。两个人吵吵闹闹重演当时情况，金知硕听了还是很无奈：「到底是什么心态啊？」



金知硕坦言庭沼珉在《月刊家》戏份比较重，某一天知道了她熬夜后状态不好、脾气会上来，所以曾经为她刻意迟到，就为了让她多睡一点。此话能对应「庭沼珉使用法」的内容，可见金知硕是相当细心观察、体贴庭沼珉的。



两个人此次合体拍片，看完影片的网友都觉得两人化学反应相当好啊！表示很开心看到两人在《月刊家》终映之后仍维系著友谊，留言如：「两人的默契、

互相照顾、称赞彼此的模样太棒了，果然是因如此《月刊家》才那么好看，要再拿出来看了。」「《月刊家》的默契不是平白有的。」

▼《我心里的宝石》与《ssomday》各自上传影片，虽然内容大同小异，但剪辑方式、风格大不同～





两个人也在彼此影片下留言呢！庭沼珉：「金知硕Fighting！！我心里的宝石Fighting！！一起前进吧～～！！」金知硕：「各位ssomdanyee（ssomday粉丝），谢谢大家看得愉快又有趣，以后也会好好辅佐沼珉的～～」



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