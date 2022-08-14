化學反應太強啦～金知碩曾為庭沼珉寫下最甜應援「庭沼珉使用法」，拍攝《月刊家》還刻意為她遲到

金知碩真的是很暖心耶～♥ 現在想想，《認哥》叫不出庭沼珉本名就是故意鬧的吧XDD

還記得金知碩替庭沼珉送咖啡車寫下「庭沼珉使用法」被譽為「最甜應援語」嗎？時隔不久兩個人就合拍YouTube，金知碩的頻道《我心裡的寶石》與庭沼珉的《ssomday》合作啦！

*前情提要：《月刊家》還沒播，金知碩&庭沼珉《認識的哥哥》互動就充滿粉紅泡泡♡／《月刊家》售後！金知碩貼心列出七點「庭沼珉使用法」，網友：這是我看過最甜的咖啡車

金知碩暨想成為「庭沼珉唯一追蹤的人」之後，又有了夢想想和40萬YouTuber庭沼珉合作，庭沼珉接了電話一口答應。見面那天，金知碩故意埋伏起來嚇庭沼珉XD



兩個人很快就聊起「庭沼珉使用法」，金知碩馬上邀功：「寫得怎麼樣？」庭沼珉熱切的回答：「這是我收到最感動的咖啡車，還是INFJ懂INFJ，知道要怎麼攻略。」還活潑的模仿其他人觀賞的模樣，說是「非常難忘的咖啡車」。金知碩聽了相當安慰，表明自己設計了兩天，要修照片還要想文字。



金知碩和庭沼珉2013年就合作過KBS獨幕劇《你是來到我身邊的星》，但兩人在劇中對戲時間相當少，對彼此印象最深僅止於開拍前的讀本活動罷了，真正熟起來是在《月刊家》。庭沼珉娓娓道來自認和金知碩親近起來的契機，竟是「金知碩唯一一次對她板起臉的時候」（金知碩本以為是拍初Kiss戲之後哩～）。



庭沼珉說她一知道金知碩不吃薄荷巧克力，就故意拿湯匙拚命想餵他，金知碩忍無可忍就變臉，「歐巴第一次表現出來，內心覺得親近感瞬間上升」。兩個人吵吵鬧鬧重演當時情況，金知碩聽了還是很無奈：「到底是什麼心態啊？」



金知碩坦言庭沼珉在《月刊家》戲份比較重，某一天知道了她熬夜後狀態不好、脾氣會上來，所以曾經為她刻意遲到，就為了讓她多睡一點。此話能對應「庭沼珉使用法」的內容，可見金知碩是相當細心觀察、體貼庭沼珉的。



兩個人此次合體拍片，看完影片的網友都覺得兩人化學反應相當好啊！表示很開心看到兩人在《月刊家》終映之後仍維繫著友誼，留言如：「兩人的默契、

互相照顧、稱讚彼此的模樣太棒了，果然是因如此《月刊家》才那麼好看，要再拿出來看了。」「《月刊家》的默契不是平白有的。」

▼《我心裡的寶石》與《ssomday》各自上傳影片，雖然內容大同小異，但剪輯方式、風格大不同～





兩個人也在彼此影片下留言呢！庭沼珉：「金知碩Fighting！！我心裡的寶石Fighting！！一起前進吧～～！！」金知碩：「各位ssomdanyee（ssomday粉絲），謝謝大家看得愉快又有趣，以後也會好好輔佐沼珉的～～」



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