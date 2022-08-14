《猎首密令》在韩观影人次破百万！「清潭洞夫妇」李政宰&郑雨盛IG直播念网友后记：「像在拍《分手的决心》」XD

「清潭洞夫妇」真的勤跑宣传，做足粉丝福利！

《猎首密令》是一部谍报动作电影，剧情描述在安全企划部组织中，想揪出内鬼因此互相怀疑的要员朴平浩（李政宰 饰）与金正道（郑雨盛 饰），两人以各自的方式找出间谍。昨日（13日）在韩观影人次突破百万，台湾预计本月（8月）26日上映。

《猎首密令》由李政宰自编、自导、自演，并受邀本届坎城影展，这也是他与好友郑雨盛继《没有太阳》时隔23年再次合作。两人被昵称为「清潭洞夫妇」，为了宣传此次作品，积极出演各大YouTube节目和SBS《家师父一体》，做足粉丝福利。

上周，郑雨盛於个人Instagram分享他与李政宰、许诚泰大跳《可卡因之舞》的影片，演员朴素丹忍不住留言：「啊ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ拜托…前辈们…（一串笑哭的表情符号）」网友们也表示：「这么努力宣传，不进影院支持说不过去吧？」



郑雨盛昨日还开IG直播，和李政宰一起念网友们观看《猎首密令》的后记，频频爆笑。网友表示：「李政宰和郑雨盛像在拍《分手的决心》」（清潭洞夫妇笑弯了腰）、「我讨厌你们吵架，你们赶快亲亲」（李政宰说，我们没有吻戏真是可惜XD）等。

点开这则影片～会一直听到「哈哈哈」、「哈哈哈」，真的太闹了！

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