《月刊家》還沒播，金知碩&庭沼珉《認識的哥哥》互動就充滿粉紅泡泡♡

JTBC新劇《月刊家》即將上檔，三位主演金知碩、庭沼珉與蔡貞安12日來到《認識的哥哥》（EP.284），雖然《認哥》成員們一直起鬨徐章焄與庭沼珉，但不少眼尖觀眾發現金知碩與庭沼珉才是真正的甜。

打情罵俏！？

庭沼珉的問答環節時，庭沼珉要各位猜他曾被算命師命名的「不像話藝名」。她先公開自己的本名讓金知碩回答，金知碩真誠的說：「沼珉的本名是『金、孝、真』。」但根本不是！還連錯了第二次、第三次。雖然大家都在起鬨徐章焄很了解庭沼珉，或是懷疑金知碩是不是偷喊女朋友名字，但觀看的網友倒覺得庭沼珉和金知碩之間有些什麼、覺得他們打鬧相當可愛。



輪到金知碩問答，庭沼珉的回答讓金知碩趁機報復。金知碩拿氣槌要打她時，庭沼珉站起來伸手阻擋，金知碩就故意舉更高讓她碰不到，這對身高差的男女一來一往創造了十足既視感的畫面，其他人彷彿都被閃了一下，「這有如青春校園劇經典橋段的畫面是怎樣？」



十指緊扣！？

節目後半的情境劇，兩家人為了爭奪買房資格，接受了一層層福不福關卡。坐沙發時，兩家人都深怕沙發有機關便牽著手一起坐下，眼尖網友發現只有金知碩與庭沼珉是十指緊扣的。



最後一個風水繩福不福，兩家人要面臨大水從天而降，有網友發現兩個人站位有改變，金知碩本來站進水缸裡是往左方，後來卻變成站在閔庚勳與庭沼珉之間，四人還緊緊抱著彼此。



（圖：《認識的哥哥》@friDay影音 截圖）

看完這集《認識的哥哥》，很多網友都覺得劇組氛圍很好，尤其認為金知碩與庭沼珉很相配，表示會為此收看《月刊家》啊！

▼《認識的哥哥》相關片段（台灣可上friDay影音或愛奇藝收看完整節目）







其實，金知碩與庭沼珉不是第一次合作了，兩人在2013年就合作過KBS特別劇《你是來到我身邊的星》，《月刊家》是他們相隔8年再續前緣之作。《月刊家》目前釋出的其中一支預告也很大方曝光了某個Kiss鏡頭，讓觀眾不期待也難啊！

▼KBS特別劇《你是來到我身邊的星》



▼《月刊家》預告



《月刊家》將於明日起，每週三四晚間9點於JTBC首播，台灣觀眾可於愛奇藝收看。



（圖：JTBC）

（封圖：《認識的哥哥》@friDay影音 截圖）

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