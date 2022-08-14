【有片】《毒枭圣徒》公开团体海报和前导预告！华丽的演员阵容再＋1，曾出演《海岸村恰恰恰》、《非常律师禹英禑》的「她」也来了

「钻石级」演员阵容＋张震特别出演＋电影《北韩谍战》编导＝找不到不看的理由！

预计於下月（9月）9日通过Netflix公开的原创电视剧《毒枭圣徒》（全6集），由电影《北韩谍战》尹钟彬导演、权圣辉编剧携手打造，描述韩国企业家姜仁久在别无选择下，只能冒著生命危险加入国家情报院的秘密任务，前往苏利南逮捕大毒枭全耀焕。

演员阵容超华丽，堪称「钻石级」：河正宇饰演「姜仁久」，是赌上性命参与国情院谍战的民间人士；黄晸珉饰演「全耀焕」，有著苏利南「隐皇」、绝代巨骗、毒品教父等多重名号；朴海秀饰演「崔昌浩」，为国情院特工；赵宇镇饰演「卞基泰」，是全耀焕的得力助手；柳演锡饰演「朴大卫」，是全耀焕的律师和大脑；张震则特别出演「陈真」，苏利南里的中国黑帮大佬。

在正式前导预告中，河正宇念著旁白：「虽然很难以置信，但接下来我要说的都是亲身经历…」、「当然，有人会质疑故事的真实性」。节奏相当紧凑，人物一一跃上萤幕。最后，黄晸珉提问：「你为什么回苏利南？」河正宇回答：「你觉得呢？我来赚钱啊」



眼尖的剧迷应该也看到了，在这钻石级的黄金阵容里，还有「一朵花」，那就是曾经出演《海岸村恰恰恰》和《非常律师禹英禑》的李凤辇。她往蓝色液体放入白粉，推测应该是在制作毒品。期待全集数公开！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻