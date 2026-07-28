李珉廷时隔6年重返小萤幕！搭档金智硕扮「离婚夫妇」火花四射，《好，离婚吧》定档8月

韩剧迷注意！KBS新戏《好，离婚吧》今（28）日正式公开卡司名单，李珉廷、金知硕确定搭档演出，两人在剧中饰演一对走到离婚关头的夫妻，光是这个组合就让剧迷期待值爆表！同剧还有李贤镇、李珍伊、吴妍雅、王光娜等实力派演员加盟，阵容相当豪华。

《好，离婚吧》改编自同名人气小说，剧情围绕一对婚纱店老板夫妇展开，两人在日复一日的疲惫婚姻中，决定画下句点。李珉廷饰演婚纱店代表白美英，因一场意外痛失父母，后来嫁给了让她重新绽放笑容的男人，但最终仍走上离婚这条路；而金知硕则饰演她的老公兼设计师池元浩，当初对老婆一见钟情、火速求婚，没想到婚后现实完全不如想像，最后竟收到老婆的离婚通知。



除了男女主角的婚姻拉锯战，李贤镇饰演美英的前男友凯尔文，这个角色将搅乱一池春水，让夫妻关系更加动荡；李珍伊则饰演摄影师安熙珠，与元浩之间逐渐产生微妙情感，为剧情增添更多变数。另外，吴妍雅、郑义诸、王光娜也各自诠释律师、后辈、大学同窗等角色，让整部戏更加立体丰富。



制作团队透露，李珉廷和金知硕这对「现实夫妇」的化学反应将是全剧最大亮点，观众可以好好期待两人在离婚危机中会做出怎样的选择。该剧将於8月19日晚间11点首播，喜欢贴近生活的情感剧的观众千万别错过！

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