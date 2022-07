【有片】李俊昊X润娥《King The Land》将於9月开机！当初加入JYP竟是因为这个原因

看完这期的《刘QUIZ》,再次证明那句话:「努力永远不会背叛你。」相信李俊昊一定能够一步一脚印,逐渐实现自己的「梦想」!



成为「大势演员」之一的李俊昊,於本周三(29日)出演tvN综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》。他於节目中透露,在主演《衣袖红镶边》后,收到的剧本大概有100个。而最新作品已经确定,李俊昊将与润娥合作浪漫喜剧《King The Land》,预计於9月开机。

他表示,在演戏的时候会让自己完全沉浸在剧情的设定。拍摄《只是相爱的关系》时,李俊昊到釜山租房子住了5个月,而且完全没有晒到阳光。电视剧杀青后,再也没有去到那里,因为自己属於「入戏很深」的类型。

在《King The Land》里,李俊昊将饰演集团继承人,虽然拥有清晰的头脑、天生的气度、犀利的魅力,但就是缺乏对恋爱的感觉。非常好奇他会为这次的角色做些什么样的准备了!





李俊昊以男团2PM出道,但想当演员的梦想,其实很早就萌芽了。看到他说出:「我一直都很想演戏,只是在等一切就绪而已。」就可以了解到,他真的等了好久、好久。幸好,他没有放弃。看著只向著目标前进的他,相信不少人也被他鼓舞了吧~小编也是其中一位哦!



「梦(野)想(心)俊昊」想藉著表演,往全世界发展。虽然说出来有些害羞,但这是他从小就有的梦想。刘在锡表示,如果放在几年前,可能会觉得这个目标蛮困难的,但现在完全有可能。

李俊昊又说,他只是「很想去」,为了实现这个梦想而努力著。刘在锡赞叹:「小小年纪就有这样的梦想,很了不起呢。」李俊昊则透露,就是因为这样才去了JYP,因为当时JYP刚好进军美国!(笑)他也有把这个想法跟朴轸永分享:「会选择JYP是因为轸永哥当时在美国,而我也想要进军美国。」

节目尾声,李俊昊表示,希望自己能好好保持现状:不会被动摇、也不会疲惫。看到如此彻底「自我管理」的后辈,刘在锡忍不住想要分享自己的想法:「偶尔还是需要诚实面对自己的情绪,该愤怒的时候就生气,不喜欢就说不喜欢。」

刘在锡补充:「一直说『没关系、没关系』,但明明就『有关系』。久而久之,对方真的会以为你『没关系』,误会就是这样累积的」、「在对方不会不舒服的前提下,我们诚实地面对自己的情感吧。」

这一期的《刘QUIZ》也是金句频出啊!都好值得写在小本本里细细品尝~

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻