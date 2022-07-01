南柱赫第三名同学发声！校园风波中力挺：「从未欺负同学，恶意爆料者巧妙混淆真实与谎言」

昨天又有一名自称南柱赫高中同学的网友PO文，写出他亲眼所见事实、为南柱赫撑腰。

这名网友自称和南柱赫高二同班，表示班级里没有人见过谁让别人跑腿买面包，也没见过南柱赫打骂同学，这两件事是明确的谎言。网友称自己和南柱赫没有特别的交情，只是对於「巧妙混淆真实与谎言的恶意举报」看不下去，所以决定说出他看到的真实状况。



之前第二名爆料者曾说南柱赫用他的手机下载付费游戏，还强迫他与其他同学互相对打（Sparring）。 对此，该网友表示类似的事件确实曾在班里发生，但不是像爆料者说的那样：曾有学生用班主任老师的手机付费，但南柱赫没有参与; 当时血气旺盛的同学们会趁休息时间在班级后方模仿WWE互相撞著玩，但没有制造怨恨、让别人去对打的状况。 即是没有人处於主导位置，而是各自玩闹的程度。

网友表示以上是他确实目睹和确信的事实，说出来是因为希望自己不要成为沉默的旁观者，最后附上水一高中的毕业证书和相册作为证明。



贴文公开后韩网友意见分为两派，一方认为爆料者屡屡修改说法且前后矛盾，更相信南柱赫是无辜; 另一方则认为发帖人的描述亦出自其所处立场，可能与被害者的感受不同，还有待继续观察。

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