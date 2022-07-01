【有片】李俊昊X潤娥《King The Land》將於9月開機！當初加入JYP竟是因為這個原因

看完這期的《劉QUIZ》，再次證明那句話：「努力永遠不會背叛你。」相信李俊昊一定能夠一步一腳印，逐漸實現自己的「夢想」！



成為「大勢演員」之一的李俊昊，於本週三（29日）出演tvN綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》。他於節目中透露，在主演《衣袖紅鑲邊》後，收到的劇本大概有100個。而最新作品已經確定，李俊昊將與潤娥合作浪漫喜劇《King The Land》，預計於9月開機。

他表示，在演戲的時候會讓自己完全沉浸在劇情的設定。拍攝《只是相愛的關係》時，李俊昊到釜山租房子住了5個月，而且完全沒有曬到陽光。電視劇殺青後，再也沒有去到那裡，因為自己屬於「入戲很深」的類型。

在《King The Land》裡，李俊昊將飾演集團繼承人，雖然擁有清晰的頭腦、天生的氣度、犀利的魅力，但就是缺乏對戀愛的感覺。非常好奇他會為這次的角色做些什麼樣的準備了！





李俊昊以男團2PM出道，但想當演員的夢想，其實很早就萌芽了。看到他說出：「我一直都很想演戲，只是在等一切就緒而已。」就可以了解到，他真的等了好久、好久。幸好，他沒有放棄。看著只向著目標前進的他，相信不少人也被他鼓舞了吧～小編也是其中一位哦！



「夢（野）想（心）俊昊」想藉著表演，往全世界發展。雖然說出來有些害羞，但這是他從小就有的夢想。劉在錫表示，如果放在幾年前，可能會覺得這個目標蠻困難的，但現在完全有可能。

李俊昊又說，他只是「很想去」，為了實現這個夢想而努力著。劉在錫讚嘆：「小小年紀就有這樣的夢想，很了不起呢。」李俊昊則透露，就是因為這樣才去了JYP，因為當時JYP剛好進軍美國！（笑）他也有把這個想法跟朴軫永分享：「會選擇JYP是因為軫永哥當時在美國，而我也想要進軍美國。」

節目尾聲，李俊昊表示，希望自己能好好保持現狀：不會被動搖、也不會疲憊。看到如此徹底「自我管理」的後輩，劉在錫忍不住想要分享自己的想法：「偶爾還是需要誠實面對自己的情緒，該憤怒的時候就生氣，不喜歡就說不喜歡。」

劉在錫補充：「一直說『沒關係、沒關係』，但明明就『有關係』。久而久之，對方真的會以為你『沒關係』，誤會就是這樣累積的」、「在對方不會不舒服的前提下，我們誠實地面對自己的情感吧。」

這一期的《劉QUIZ》也是金句頻出啊！都好值得寫在小本本裡細細品嘗～

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞