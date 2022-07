【有片】李俊昊X潤娥《King The Land》將於9月開機！當初加入JYP竟是因為這個原因

看完這期的《劉QUIZ》,再次證明那句話:「努力永遠不會背叛你。」相信李俊昊一定能夠一步一腳印,逐漸實現自己的「夢想」!



成為「大勢演員」之一的李俊昊,於本週三(29日)出演tvN綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》。他於節目中透露,在主演《衣袖紅鑲邊》後,收到的劇本大概有100個。而最新作品已經確定,李俊昊將與潤娥合作浪漫喜劇《King The Land》,預計於9月開機。

他表示,在演戲的時候會讓自己完全沉浸在劇情的設定。拍攝《只是相愛的關係》時,李俊昊到釜山租房子住了5個月,而且完全沒有曬到陽光。電視劇殺青後,再也沒有去到那裡,因為自己屬於「入戲很深」的類型。

在《King The Land》裡,李俊昊將飾演集團繼承人,雖然擁有清晰的頭腦、天生的氣度、犀利的魅力,但就是缺乏對戀愛的感覺。非常好奇他會為這次的角色做些什麼樣的準備了!





李俊昊以男團2PM出道,但想當演員的夢想,其實很早就萌芽了。看到他說出:「我一直都很想演戲,只是在等一切就緒而已。」就可以了解到,他真的等了好久、好久。幸好,他沒有放棄。看著只向著目標前進的他,相信不少人也被他鼓舞了吧~小編也是其中一位哦!



「夢(野)想(心)俊昊」想藉著表演,往全世界發展。雖然說出來有些害羞,但這是他從小就有的夢想。劉在錫表示,如果放在幾年前,可能會覺得這個目標蠻困難的,但現在完全有可能。

李俊昊又說,他只是「很想去」,為了實現這個夢想而努力著。劉在錫讚嘆:「小小年紀就有這樣的夢想,很了不起呢。」李俊昊則透露,就是因為這樣才去了JYP,因為當時JYP剛好進軍美國!(笑)他也有把這個想法跟朴軫永分享:「會選擇JYP是因為軫永哥當時在美國,而我也想要進軍美國。」

節目尾聲,李俊昊表示,希望自己能好好保持現狀:不會被動搖、也不會疲憊。看到如此徹底「自我管理」的後輩,劉在錫忍不住想要分享自己的想法:「偶爾還是需要誠實面對自己的情緒,該憤怒的時候就生氣,不喜歡就說不喜歡。」

劉在錫補充:「一直說『沒關係、沒關係』,但明明就『有關係』。久而久之,對方真的會以為你『沒關係』,誤會就是這樣累積的」、「在對方不會不舒服的前提下,我們誠實地面對自己的情感吧。」

這一期的《劉QUIZ》也是金句頻出啊!都好值得寫在小本本裡細細品嘗~

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞