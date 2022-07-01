《云画的月光》、《梨泰院Class》、《魔幻之音》三剧组要一起去MT！深究之后发现，金裕贞与三位男主角都「有关系」

金裕贞曾分别和朴宝剑、池昌旭合作过《云画的月光》、《便利店新星》，而且目前与朴叙俊同属「Awesome娱乐」！



昨日（30日），有消息指出，《云画的月光》、《梨泰院Class》、《魔幻之音》演员们齐出动，金成允导演将和自己曾执导过的作品主人公们再次相遇，来场愉快的联合MT！该档节目为《青春MT》，预计於9月份在TVING播出。

《云画的月光》剧组有朴宝剑、金裕贞、郑振永、蔡秀彬、郭东延，《梨泰院Class》剧组有朴叙俊、安普贤、权娜拉、刘庆秀、李周映，《魔幻之音》剧组有池昌旭、崔成恩、黄寅烨、池慧元、金宝允，共15位演员出演。

其中，三部电视剧的男主角都与金裕贞「有关系」。金裕贞曾和朴宝剑合作《云画的月光》，也曾搭档池昌旭主演《便利店新星》。2020年，金裕贞则与「Awesome娱乐」签订专属合约，与朴叙俊成为同门。不晓得未来有没有机会看到朴叙俊与金裕贞作为主人公，合作一部作品呢～





另外，除了《便利店新星》，《青春MT》里还有几个「隐藏版剧组」。比如：池昌旭曾与权娜拉合作过《奇怪的搭档》，权娜拉在剧中饰演池昌旭的前女友；郭东延曾特别出演朴叙俊主演的《三流之路》，在剧中饰演女主角金智媛的前男友。

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