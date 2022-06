网友巴黎偶遇朴宝剑，被帅到迷失自我：「原来我不是对男人没兴趣，只是没见过朴宝剑♥」

近日朴宝剑在巴黎参加时装秀活动,在街头被多名网友偶遇,其中一人带著激动的心情写下「遇后感」,文辞幽默令人笑喷XDD

这位网友表示他在路上看到有模特在换服装拍照,一眼就能看出是模特pose,等到对方走过来才发现居然是朴宝剑,瞬间感觉呼吸暂停:「心想不能这样送走他,在眼神对视的瞬间大喊了出来,就像互相认识的人一样:哦莫!您好!」



朴宝剑露出阳光般的微笑,挥著双手说:「您好~哈哈,是过来旅行吗?」原PO感到灵魂出窍、分不清是现实还是梦境,大喊「是的~你好帅啊~」朴宝剑继续笑著说:「哈哈,旅行快乐哦~」然后就坐上保姆车离开了。



原PO说当时近到虽然说不上触手可及,但确实是一伸腿就可以碰到:「就像和朋友讲话一样,在很近的距离看到他。 他不是人... 没有夸张,脸的面积和我手掌一样大。 虽然在镜头里也很好看,但真的应该打碎镜头。 」



原PO表示在巴黎看过不少西方人,但朴宝剑的鼻子是「完全碾压西方人的水准」,脸又小、个子又高、腿又长,帅到令他想骂人:「我以为自己对男人不感兴趣,原来不是的。我只是没见过朴宝剑而已。」



因为朴宝剑的微笑,原PO刚拆石膏没几天的腿也不觉得疼了,之后3个小时都回不过神,连一日导游都放弃了他们、重新安排日程。 直到半夜2点,原PO仍兴奋到无法入睡:「虽然我一年大概只会做梦一两次,但希望今晚朴宝剑一定要来我的梦中。 」



our bogummy’s always so dear to his fans#ParkBoGum #박보검 #Bogummy pic.twitter.com/nU9WCWX84p