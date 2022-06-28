网友巴黎偶遇朴宝剑，被帅到迷失自我：「原来我不是对男人没兴趣，只是没见过朴宝剑♥」

近日朴宝剑在巴黎参加时装秀活动，在街头被多名网友偶遇，其中一人带著激动的心情写下「遇后感」，文辞幽默令人笑喷XDD

这位网友表示他在路上看到有模特在换服装拍照，一眼就能看出是模特pose，等到对方走过来才发现居然是朴宝剑，瞬间感觉呼吸暂停：「心想不能这样送走他，在眼神对视的瞬间大喊了出来，就像互相认识的人一样：哦莫！您好！」



朴宝剑露出阳光般的微笑，挥著双手说：「您好~哈哈，是过来旅行吗？」原PO感到灵魂出窍、分不清是现实还是梦境，大喊「是的~你好帅啊~」朴宝剑继续笑著说：「哈哈，旅行快乐哦~」然后就坐上保姆车离开了。



原PO说当时近到虽然说不上触手可及，但确实是一伸腿就可以碰到：「就像和朋友讲话一样，在很近的距离看到他。 他不是人... 没有夸张，脸的面积和我手掌一样大。 虽然在镜头里也很好看，但真的应该打碎镜头。 」



原PO表示在巴黎看过不少西方人，但朴宝剑的鼻子是「完全碾压西方人的水准」，脸又小、个子又高、腿又长，帅到令他想骂人：「我以为自己对男人不感兴趣，原来不是的。我只是没见过朴宝剑而已。」



因为朴宝剑的微笑，原PO刚拆石膏没几天的腿也不觉得疼了，之后3个小时都回不过神，连一日导游都放弃了他们、重新安排日程。 直到半夜2点，原PO仍兴奋到无法入睡：「虽然我一年大概只会做梦一两次，但希望今晚朴宝剑一定要来我的梦中。 」



最后附上当地粉丝分享的偶遇照片，还有朴宝剑为粉丝签名的影片。 有人问「可以在我手上画爱心吗」，朴宝剑温柔地拒绝：「no~你太宝贵啦！」



另一角度可以看到，宝剑虽然没画小心心但是轻轻拍了粉丝的手，转身离开后这位粉丝已经激动到无法走路XD



网友纷纷被原PO逗笑，同时惊叹朴宝剑在素人合照里也帅到不真实：「这位麻瓜（非粉）也太会讲kkk」、「完全能感受到他的心情」、「影片里那位跳啊跳的姐姐，非常有共鸣kkk」、「 难道会有人不喜欢他吗，取向什么的在他面前不存在」、「帅到完全无死角」、「在韩国都很难遇到，超羡慕」、「粉丝服务也太好」、「我也想偶然遇到朴宝剑，想跟他对到眼、像朋友一样打招呼啊~」

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