《驱魔面馆2》由「原班人马」赵炳圭、金世正、刘俊相、廉惠兰继续演！还会加入新的恶鬼，秋天开拍～

《驱魔面馆》由赵炳圭、金世正、刘俊相、廉惠兰主演，改编自同名网路漫画，讲述恶鬼猎人组织「Counter」伪装成面店「姐姐的面馆」的店员打击从死后世界来到地球追求永生的恶鬼的故事。

在播出之后，收视不断攀升，第16集（大结局）还创下 10.99 ％ 超高收视，更也刷新 OCN 历史最高收视。有不少观众都在敲碗第二季，近日终於有了最新消息啦！



26日，据放送界透露，包括饰演高中生超能力者「苏炆」赵炳圭在内，金世正、刘俊相、廉惠兰等前作的主人公们会继续出演第二季。 继第一季之后，作为对抗恶鬼的「Counter」，将展开各种活跃的活动。



而制作组正在精心挑选引领故事中心的恶鬼。恶鬼中还包括新秀金希拉（音，김히어라），他在2009年开始作为音乐剧演员活动，去年通过《怪物》出道，今年也在《Bad and Crazy》中展开动作演技，受到观众的关注。

据悉，《驱魔面馆2》的拍摄时间推迟到秋天，因爲赵炳奎、金世正正在接连拍摄新作品。此前他们也通过各种采访表示：「一定会参与第二季。」表达了对电视剧的热爱，因此正在积极讨论拍摄时间。

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