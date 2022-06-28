《Running Man》大神刘在锡积极为胡椒情侣牵线，宋智孝超主动用嘴喂金钟国吃饼干～

胡椒情侣的互动真的很好看～XD，成员们也都变成他们的CP粉了！

SBS 热门综艺节目《Running Man》上周充满著胡椒情侣（又称懵钟情吕）满满的互动，除了金钟国积极澄清外，所有成员都对CP梗乐见其成，引发不少笑料。

一开头是因为大家在挑选节目题材，其中提到了去金钟国家煮泡面吃，宋智孝随口问了一句：「OPPA 家里有泡面吗？」刘在锡则敏感地反问：「这句话是什么意思？」接著跟池锡辰很有默契地一起询问：「你最近去他家时候，家里没泡面吗？」两人关系瞬间被解读得很暧昧～。



金钟国虽然很想积极解释这是一句很普通的问话，但宋智孝反而坦然接受这个状态，让金钟国忍不住怒吼：「你能不能积极反驳一下！」智孝默默回说：「我不要啊～。」之后刘在锡还说想看两人约会一小时，成员们也纷纷表示赞成。



之后，团队抽到了「刘在锡秀」，也就是他可以自由自在地选择想要的节目流程，过程也出现了许多积极推动「胡椒情侣」的互动内容，像是一开始就要求两人去采买食物～，智孝二话不说背好包包就准备出发。



之后，刘在锡更引导大家为旁边的人吃饼干，HAHA 笑著回说：「只是为了一个画面才做这件事吧！？XD」结果轮到金钟国和宋智孝时，智孝直接自行升级游戏难度，将饼干夹在嘴唇上，准备喂钟国吃～。

金钟国一边害羞拒绝，一边疑惑问到：「你是另外有收钱吗？」怀疑她拿到额外的奖金，在节目上积极做事～。XDDD



PS：智孝的反应真的太可爱了！

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