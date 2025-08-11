【最新】音源强者10cm权正烈成为《The Seasons》主持人，将从朴宝剑接下第8任主持棒！

人气歌手 10cm 权正烈亲自透露自己将接任《The Seasons》的主持人，在演唱会上亲自向粉丝们透露这个好消息。

昨天，在首尔市松坡区奥林匹克公园手球竞技场举行了 10cm 的专场演唱会《5.0》。

当天，权正烈表示：「《朴宝剑的Cantabile》的下一任 MC（主持人）就是我。」并补充说：「我是《The Seasons》第 8 任 MC——10cm。我想在这里告诉大家，第一次想亲口对大家说。我自己并没有做什么，这一切都是大家造就的，非常感谢。」





该画面透过到场观众拍摄的影片后记传出，消息也在网路社群间迅速扩散。

▼10cm近期再次登上dingo music的《Killing Voice》唱出他的专属好歌～：



▼2021年3月10cm的《Killing Voice》已累积1507万观看次数，成绩相当惊人：



《The Seasons》自 2023 年 5 月以《朴宰范的Drive》为首，守住了 KBS2 深夜音乐节目的时段，是一档季制音乐综艺。继朴宰范之后，Jannabi崔政勋、AKMU乐童音乐家、李孝利、ZICO、李泳知等知名歌手先后担任主持，而第 7 季由演员朴宝剑接棒，广受大众喜爱。



另外，《The Seasons》固定於每周五晚间 11 点 20 分播出。

