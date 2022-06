網友巴黎偶遇朴寶劍，被帥到迷失自我：「原來我不是對男人沒興趣，只是沒見過朴寶劍♥」

近日朴寶劍在巴黎參加時裝秀活動,在街頭被多名網友偶遇,其中一人帶著激動的心情寫下「遇後感」,文辭幽默令人笑噴XDD

這位網友表示他在路上看到有模特在換服裝拍照,一眼就能看出是模特pose,等到對方走過來才發現居然是朴寶劍,瞬間感覺呼吸暫停:「心想不能這樣送走他,在眼神對視的瞬間大喊了出來,就像互相認識的人一樣:哦莫!您好!」



朴寶劍露出陽光般的微笑,揮著雙手說:「您好~哈哈,是過來旅行嗎?」原PO感到靈魂出竅、分不清是現實還是夢境,大喊「是的~你好帥啊~」朴寶劍繼續笑著說:「哈哈,旅行快樂哦~」然後就坐上保姆車離開了。



原PO說當時近到雖然說不上觸手可及,但確實是一伸腿就可以碰到:「就像和朋友講話一樣,在很近的距離看到他。 他不是人... 沒有誇張,臉的面積和我手掌一樣大。 雖然在鏡頭裡也很好看,但真的應該打碎鏡頭。 」



原PO表示在巴黎看過不少西方人,但朴寶劍的鼻子是「完全碾壓西方人的水準」,臉又小、個子又高、腿又長,帥到令他想罵人:「我以為自己對男人不感興趣,原來不是的。我只是沒見過朴寶劍而已。」



因為朴寶劍的微笑,原PO剛拆石膏沒幾天的腿也不覺得疼了,之後3個小時都回不過神,連一日導遊都放棄了他們、重新安排日程。 直到半夜2點,原PO仍興奮到無法入睡:「雖然我一年大概只會做夢一兩次,但希望今晚朴寶劍一定要來我的夢中。 」



our bogummy’s always so dear to his fans#ParkBoGum #박보검 #Bogummy pic.twitter.com/nU9WCWX84p