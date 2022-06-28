網友巴黎偶遇朴寶劍，被帥到迷失自我：「原來我不是對男人沒興趣，只是沒見過朴寶劍♥」

近日朴寶劍在巴黎參加時裝秀活動，在街頭被多名網友偶遇，其中一人帶著激動的心情寫下「遇後感」，文辭幽默令人笑噴XDD

這位網友表示他在路上看到有模特在換服裝拍照，一眼就能看出是模特pose，等到對方走過來才發現居然是朴寶劍，瞬間感覺呼吸暫停：「心想不能這樣送走他，在眼神對視的瞬間大喊了出來，就像互相認識的人一樣：哦莫！您好！」



朴寶劍露出陽光般的微笑，揮著雙手說：「您好~哈哈，是過來旅行嗎？」原PO感到靈魂出竅、分不清是現實還是夢境，大喊「是的~你好帥啊~」朴寶劍繼續笑著說：「哈哈，旅行快樂哦~」然後就坐上保姆車離開了。



原PO說當時近到雖然說不上觸手可及，但確實是一伸腿就可以碰到：「就像和朋友講話一樣，在很近的距離看到他。 他不是人... 沒有誇張，臉的面積和我手掌一樣大。 雖然在鏡頭裡也很好看，但真的應該打碎鏡頭。 」



原PO表示在巴黎看過不少西方人，但朴寶劍的鼻子是「完全碾壓西方人的水準」，臉又小、個子又高、腿又長，帥到令他想罵人：「我以為自己對男人不感興趣，原來不是的。我只是沒見過朴寶劍而已。」



因為朴寶劍的微笑，原PO剛拆石膏沒幾天的腿也不覺得疼了，之後3個小時都回不過神，連一日導遊都放棄了他們、重新安排日程。 直到半夜2點，原PO仍興奮到無法入睡：「雖然我一年大概只會做夢一兩次，但希望今晚朴寶劍一定要來我的夢中。 」



最後附上當地粉絲分享的偶遇照片，還有朴寶劍為粉絲簽名的影片。 有人問「可以在我手上畫愛心嗎」，朴寶劍溫柔地拒絕：「no~你太寶貴啦！」



另一角度可以看到，寶劍雖然沒畫小心心但是輕輕拍了粉絲的手，轉身離開後這位粉絲已經激動到無法走路XD



網友紛紛被原PO逗笑，同時驚歎朴寶劍在素人合照裡也帥到不真實：「這位麻瓜（非粉）也太會講kkk」、「完全能感受到他的心情」、「影片裡那位跳啊跳的姐姐，非常有共鳴kkk」、「 難道會有人不喜歡他嗎，取向什麼的在他面前不存在」、「帥到完全無死角」、「在韓國都很難遇到，超羨慕」、「粉絲服務也太好」、「我也想偶然遇到朴寶劍，想跟他對到眼、像朋友一樣打招呼啊~」

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