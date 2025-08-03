朴宝剑&IU见面会合照古灵精怪超可爱，高清饭拍获得本人转发认可

IU和朴宝剑因共同主演Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》而结缘，近日不仅出演朴宝剑最后一期担任主持的音乐脱口秀《The Seasons-朴宝剑的Cantabile》，还为朴宝剑粉丝见面会担任首日嘉宾，应粉丝要求合拍四格情侣照，真的太甜了！

朴宝剑本月1日和2日在首尔举办粉丝见面会「2025 FAN MEETING TOUR 'BE WITH YOU' IN SEOUL'」，IU作为首日嘉宾登场，分享不少朴宝剑的美谈，超越友谊、堪比亲人的情谊让很多粉丝感动。



IU与朴宝剑在今年上半年公开的Netflix热门剧集《苦尽柑来遇见你》分别饰演情侣「爱纯」与「宽植」，默契十足的表演获得各国观众热烈喜爱，更登上全球排行榜第一名。

见面会上，两人以《动物方城市》的狐尼克与兔茱蒂、酷洛米与美乐蒂等为参考，一起拍摄了「人生四格」合照。 他们互换角色，由IU扮演狐尼克、朴宝剑扮演兔茱蒂，表情生动得彷佛从漫画中走出来； 参考《苦尽柑来遇见你》合照时也互换位置与姿势，可爱模样让人耳目一新。

PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN SEOUL DAY 1



서울에 양관식 ♡ 오애순 네컷 왔수다#박보검 #아이유 @BOGUMMY pic.twitter.com/fbcU1GtRO2 — 버드B (@happybird_B) August 1, 2025

值得一提的是，见面会结束后有粉丝将高画质的人生四格合照上传至X（前Twitter），竟获得朴宝剑亲自以官方帐号留言「我要转载喔~（柑橘emoji）」，展现他对粉丝的亲切互动，也引发网友大呼可爱。



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