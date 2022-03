声援乌克兰！李英爱捐献还写下书信打气，Red Velvet Yeri发声反战，SJ始源替儿童喊话

近日,全球都在关心乌俄战争,乌克兰正面临著俄罗斯的入侵。对於此事,韩国一些艺人也无法眼睁睁看著战事发生,用不同的方式声援乌克兰。 #祈祷战事快平息

昨(1)日,乌克兰驻韩大使Dmytro Ponomarenko在推特发文感谢李英爱的善举,李英爱悄悄的捐献了1亿韩元予以乌克兰,更附上一封书信为乌克兰打气,该书信内容如下:

「亲爱的乌克兰国民,我是生活在大韩民国的演员李英爱,作为参战战士的家属,我比任何人都深刻感受到战争的残酷。恳切的希望发生在乌克兰的战争尽快结束,衷心祝愿和平,祈祷乌克兰所有国民平安无事。」

「热爱自由与和平的乌克兰国民,愿你们不失去希望和勇气。身为热爱和平与自由的大韩民国国民之一,我想把微小却珍贵的心意传达给乌克兰,一直祈求著神的保佑。」



We are very excited and touched by the letter and the great financial contribution of the famous Korean actress Lee Young-Ae in support of Ukraine and the demand to end the war as soon as possible! The donations will be transferred to the needs of victims of aggression. pic.twitter.com/YAmiMQTwjx