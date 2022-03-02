声援乌克兰！李英爱捐献还写下书信打气，Red Velvet Yeri发声反战，SJ始源替儿童喊话

近日，全球都在关心乌俄战争，乌克兰正面临著俄罗斯的入侵。对於此事，韩国一些艺人也无法眼睁睁看著战事发生，用不同的方式声援乌克兰。 #祈祷战事快平息
昨（1）日，乌克兰驻韩大使Dmytro Ponomarenko在推特发文感谢李英爱的善举，李英爱悄悄的捐献了1亿韩元予以乌克兰，更附上一封书信为乌克兰打气，该书信内容如下：
「亲爱的乌克兰国民，我是生活在大韩民国的演员李英爱，作为参战战士的家属，我比任何人都深刻感受到战争的残酷。恳切的希望发生在乌克兰的战争尽快结束，衷心祝愿和平，祈祷乌克兰所有国民平安无事。」
「热爱自由与和平的乌克兰国民，愿你们不失去希望和勇气。身为热爱和平与自由的大韩民国国民之一，我想把微小却珍贵的心意传达给乌克兰，一直祈求著神的保佑。」
We are very excited and touched by the letter and the great financial contribution of the famous Korean actress Lee Young-Ae in support of Ukraine and the demand to end the war as soon as possible! The donations will be transferred to the needs of victims of aggression. pic.twitter.com/YAmiMQTwjx— Dmytro Ponomarenko (@DP_UA1972) March 1, 2022
李英爱身为韩国顶级演员一直以来为善不落人后，她此次的善举不仅感动了韩国与乌克兰国民，不少关心乌俄战争的他国民众得知此事也深受感动，赞许她就是那么帅气且善良的表率。
除了李英爱，Red Velvet成员Yeri则被粉丝发现她27日於IG发布了限时动态，转发了「No War Please」的字样。该字样是俄罗斯网球选手卢布列夫（Andrey Rublev）所写，一般来说胜利选手赛后会於镜头上签名，但Andrey Rublev以反战宣言取代。
Russian tennis player Andrey Rublev writing "No war please" on the camera after his win in Dubai today.— Read The Dispossessed by Ursula K. LeGuin (@JoshuaPotash) February 25, 2022
pic.twitter.com/KCi5f36lSb
Yeri刻意放大了「No War Please」字样表达反战诉求，被视为是韩国爱豆声援乌克兰的第一人。
而Super Junior成员崔始源身为联合国儿童基金会（UNICEF）宣传大使、联合国儿童基金会东亚太平洋地区亲善大使，经常不遗余力参与UNICEF国际事务，帮助推展各种环境下对儿童的权利。
在乌俄战争开打后，他几度转发UNICEF的宣传影片与宣传图文，严正的呼吁「乌克兰的儿童急需和平」。其实不只是乌克兰，过去几个月以来，崔始源也为阿富汗的孩子发声过。
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