声援乌克兰！李英爱捐献还写下书信打气，Red Velvet Yeri发声反战，SJ始源替儿童喊话

近日，全球都在关心乌俄战争，乌克兰正面临著俄罗斯的入侵。对於此事，韩国一些艺人也无法眼睁睁看著战事发生，用不同的方式声援乌克兰。 #祈祷战事快平息

昨（1）日，乌克兰驻韩大使Dmytro Ponomarenko在推特发文感谢李英爱的善举，李英爱悄悄的捐献了1亿韩元予以乌克兰，更附上一封书信为乌克兰打气，该书信内容如下：

「亲爱的乌克兰国民，我是生活在大韩民国的演员李英爱，作为参战战士的家属，我比任何人都深刻感受到战争的残酷。恳切的希望发生在乌克兰的战争尽快结束，衷心祝愿和平，祈祷乌克兰所有国民平安无事。」

「热爱自由与和平的乌克兰国民，愿你们不失去希望和勇气。身为热爱和平与自由的大韩民国国民之一，我想把微小却珍贵的心意传达给乌克兰，一直祈求著神的保佑。」



We are very excited and touched by the letter and the great financial contribution of the famous Korean actress Lee Young-Ae in support of Ukraine and the demand to end the war as soon as possible! The donations will be transferred to the needs of victims of aggression. pic.twitter.com/YAmiMQTwjx — Dmytro Ponomarenko (@DP_UA1972) March 1, 2022

李英爱身为韩国顶级演员一直以来为善不落人后，她此次的善举不仅感动了韩国与乌克兰国民，不少关心乌俄战争的他国民众得知此事也深受感动，赞许她就是那么帅气且善良的表率。



除了李英爱，Red Velvet成员Yeri则被粉丝发现她27日於IG发布了限时动态，转发了「No War Please」的字样。该字样是俄罗斯网球选手卢布列夫（Andrey Rublev）所写，一般来说胜利选手赛后会於镜头上签名，但Andrey Rublev以反战宣言取代。



Russian tennis player Andrey Rublev writing "No war please" on the camera after his win in Dubai today.



pic.twitter.com/KCi5f36lSb — Read The Dispossessed by Ursula K. LeGuin (@JoshuaPotash) February 25, 2022

Yeri刻意放大了「No War Please」字样表达反战诉求，被视为是韩国爱豆声援乌克兰的第一人。



而Super Junior成员崔始源身为联合国儿童基金会（UNICEF）宣传大使、联合国儿童基金会东亚太平洋地区亲善大使，经常不遗余力参与UNICEF国际事务，帮助推展各种环境下对儿童的权利。



在乌俄战争开打后，他几度转发UNICEF的宣传影片与宣传图文，严正的呼吁「乌克兰的儿童急需和平」。其实不只是乌克兰，过去几个月以来，崔始源也为阿富汗的孩子发声过。



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