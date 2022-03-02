朴载范自创烧酒快闪店来了！看这阵仗，不知道的还以为是爱豆签售会XD

是什么能让韩国民众大排长队？

哦，原来是朴载范自创烧酒品牌「WON烧酒」的快闪店啊，看这阵仗完全不亚於爱豆的签售会。 据说营业前一天就已经有人来排队了，从地下二楼一直排到一楼，人龙弯弯曲曲看不到尽头，据说等候的人已经超过1000人了，且还在增加。

「WON烧酒」是朴载范近两年来潜心研发的烧酒品牌，为了卖酒他不仅卸任了AOMG厂牌和H1ghr厂牌社长一职，都快从娱乐圈隐退了。 来看看朴社长亲自参与研发、设计的烧酒，从包装就与众不同，区别於普通市售的绿酒瓶，以灰色为基调，乍一看很有威士忌的感觉，立马档次提高了至少2个级别（笑！）22度的酒精浓度恰到好处，口感绵润，据说今后还要推出更高浓度的酒类。 虽然售价高达14900（韩币，下同），比普通3000-4000的烧酒贵出不少，但因为被「韩国厨神」白种元夸赞「非常好喝」，且朴宰范自身的明星效应，就出现了本文开头大排长龙的现象。



小编猜测很多排队的民众除了是烧酒猎奇者、爱好者之外，说不定还有很多粉丝，抱著「既然买不到朴社长的唱片，就来支持他的烧酒吧」的心态。 接下来朴载范是不是要开始拍摄广告了呢，请社长本人亲自下场吧，不仅能够省下一大笔代言费，顺便也让粉丝们一解相思之苦。



注：喝酒的朋友记得不要驾驶，也不要喝太多啦～

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