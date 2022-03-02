俞承豪确定签约YG娱乐！与姜栋元&车胜元&金喜爱同家公司，粉丝期盼：「剧本运大发吧！」

希望俞承豪在新公司能有更好的发展！

今天YG娱乐宣布与演员俞承豪签订专属合约：「很高兴与凭藉过硬演技和专业行为一直受到喜爱的演员俞承豪合作。 以后会全力支持他在多个领域发挥能力、尽情展开活动。 」



俞承豪2000年拍摄电视剧《刺鱼》出道，之后陆续出演了很多电影和电视剧《有你真好（爱・回家）》《想你》《Remember-儿子的战争》等等，每次都用扎实稳定的演技诠释出不同的角色，但作品本身却很少引起大范围关注和讨论。





最近一部作品是KBS古装剧《花开时想月》，讲述朝鲜「禁酒令」时期四个「越线」年轻人之间的友情、爱情与成长故事。 开播时还有7%多的收视率，但中途下滑至4%多、大结局以5.9%收尾，在网上的讨论度也偏低。



所以今年一月俞承豪传出和旧公司合约到期不续约的消息后，很多网友都表示支持他离开，希望下一家公司能带给他更好的剧本运、不要继续浪费他的好演技;而且俞承豪私下常领养和资助流浪猫、当兵时也是很优秀的教官，只是个性低调、很少主动宣传，如果有机会上综艺也一定很有魅力。

此外，YG娱乐旗下的演员还有金喜爱、车胜元、崔智友、姜栋元、刘寅娜、李圣经、张基龙、李洙赫等等。

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