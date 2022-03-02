聲援烏克蘭！李英愛捐獻還寫下書信打氣，Red Velvet Yeri發聲反戰，SJ始源替兒童喊話

近日，全球都在關心烏俄戰爭，烏克蘭正面臨著俄羅斯的入侵。對於此事，韓國一些藝人也無法眼睜睜看著戰事發生，用不同的方式聲援烏克蘭。 #祈禱戰事快平息

昨（1）日，烏克蘭駐韓大使Dmytro Ponomarenko在推特發文感謝李英愛的善舉，李英愛悄悄的捐獻了1億韓元予以烏克蘭，更附上一封書信為烏克蘭打氣，該書信內容如下：

「親愛的烏克蘭國民，我是生活在大韓民國的演員李英愛，作為參戰戰士的家屬，我比任何人都深刻感受到戰爭的殘酷。懇切的希望發生在烏克蘭的戰爭盡快結束，衷心祝願和平，祈禱烏克蘭所有國民平安無事。」

「熱愛自由與和平的烏克蘭國民，願你們不失去希望和勇氣。身為熱愛和平與自由的大韓民國國民之一，我想把微小卻珍貴的心意傳達給烏克蘭，一直祈求著神的保佑。」



We are very excited and touched by the letter and the great financial contribution of the famous Korean actress Lee Young-Ae in support of Ukraine and the demand to end the war as soon as possible! The donations will be transferred to the needs of victims of aggression. pic.twitter.com/YAmiMQTwjx — Dmytro Ponomarenko (@DP_UA1972) March 1, 2022

李英愛身為韓國頂級演員一直以來為善不落人後，她此次的善舉不僅感動了韓國與烏克蘭國民，不少關心烏俄戰爭的他國民眾得知此事也深受感動，讚許她就是那麼帥氣且善良的表率。



除了李英愛，Red Velvet成員Yeri則被粉絲發現她27日於IG發布了限時動態，轉發了「No War Please」的字樣。該字樣是俄羅斯網球選手盧布列夫（Andrey Rublev）所寫，一般來說勝利選手賽後會於鏡頭上簽名，但Andrey Rublev以反戰宣言取代。



Russian tennis player Andrey Rublev writing "No war please" on the camera after his win in Dubai today.



pic.twitter.com/KCi5f36lSb — Read The Dispossessed by Ursula K. LeGuin (@JoshuaPotash) February 25, 2022

Yeri刻意放大了「No War Please」字樣表達反戰訴求，被視為是韓國愛豆聲援烏克蘭的第一人。



而Super Junior成員崔始源身為聯合國兒童基金會（UNICEF）宣傳大使、聯合國兒童基金會東亞太平洋地區親善大使，經常不遺餘力參與UNICEF國際事務，幫助推展各種環境下對兒童的權利。



在烏俄戰爭開打後，他幾度轉發UNICEF的宣傳影片與宣傳圖文，嚴正的呼籲「烏克蘭的兒童急需和平」。其實不只是烏克蘭，過去幾個月以來，崔始源也為阿富汗的孩子發聲過。



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