聲援烏克蘭！李英愛捐獻還寫下書信打氣，Red Velvet Yeri發聲反戰，SJ始源替兒童喊話

近日，全球都在關心烏俄戰爭，烏克蘭正面臨著俄羅斯的入侵。對於此事，韓國一些藝人也無法眼睜睜看著戰事發生，用不同的方式聲援烏克蘭。 #祈禱戰事快平息
昨（1）日，烏克蘭駐韓大使Dmytro Ponomarenko在推特發文感謝李英愛的善舉，李英愛悄悄的捐獻了1億韓元予以烏克蘭，更附上一封書信為烏克蘭打氣，該書信內容如下：
「親愛的烏克蘭國民，我是生活在大韓民國的演員李英愛，作為參戰戰士的家屬，我比任何人都深刻感受到戰爭的殘酷。懇切的希望發生在烏克蘭的戰爭盡快結束，衷心祝願和平，祈禱烏克蘭所有國民平安無事。」
「熱愛自由與和平的烏克蘭國民，願你們不失去希望和勇氣。身為熱愛和平與自由的大韓民國國民之一，我想把微小卻珍貴的心意傳達給烏克蘭，一直祈求著神的保佑。」
We are very excited and touched by the letter and the great financial contribution of the famous Korean actress Lee Young-Ae in support of Ukraine and the demand to end the war as soon as possible! The donations will be transferred to the needs of victims of aggression. pic.twitter.com/YAmiMQTwjx— Dmytro Ponomarenko (@DP_UA1972) March 1, 2022
李英愛身為韓國頂級演員一直以來為善不落人後，她此次的善舉不僅感動了韓國與烏克蘭國民，不少關心烏俄戰爭的他國民眾得知此事也深受感動，讚許她就是那麼帥氣且善良的表率。
除了李英愛，Red Velvet成員Yeri則被粉絲發現她27日於IG發布了限時動態，轉發了「No War Please」的字樣。該字樣是俄羅斯網球選手盧布列夫（Andrey Rublev）所寫，一般來說勝利選手賽後會於鏡頭上簽名，但Andrey Rublev以反戰宣言取代。
Russian tennis player Andrey Rublev writing "No war please" on the camera after his win in Dubai today.— Read The Dispossessed by Ursula K. LeGuin (@JoshuaPotash) February 25, 2022
pic.twitter.com/KCi5f36lSb
Yeri刻意放大了「No War Please」字樣表達反戰訴求，被視為是韓國愛豆聲援烏克蘭的第一人。
而Super Junior成員崔始源身為聯合國兒童基金會（UNICEF）宣傳大使、聯合國兒童基金會東亞太平洋地區親善大使，經常不遺餘力參與UNICEF國際事務，幫助推展各種環境下對兒童的權利。
在烏俄戰爭開打後，他幾度轉發UNICEF的宣傳影片與宣傳圖文，嚴正的呼籲「烏克蘭的兒童急需和平」。其實不只是烏克蘭，過去幾個月以來，崔始源也為阿富汗的孩子發聲過。
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