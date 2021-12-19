【K社韩文小百科】韩国人如何描述「脑补」、只有大明星才要缴的另类「税」，看这篇文就全都懂啦！

最近开播的《那年，我们的夏天》大家有追吗？ 剧中出现了两个在韩国娱乐新闻和网路论坛里都常见的词，今天来跟大家分享一下！

1. 脑补=뇌피설

뇌피설是汉字词「脑」和英文「official」的合成词，即是「脑fficial」，指无视客观依据、把自己的推测当做事实和真理、即使专家反驳也不承认的行为，可以理解为「不管事实如何，我的大脑说了算」！类似英语里的headcanon。

剧中崔雄的经纪人和延秀的朋友在网上吵起来，两个人都说对方是脑补，互不相让：

-님 뇌피설인 듯. -님이야 말로 뇌피실.

-那是阁下自己脑补的。 -阁下才是脑补的吧。



用法范例：

-뇌피설 하지 마세요.

-请勿脑补。

-출처: 노피설

-出处：脑补

*衍生出来的词还有：

지인피셜：知人fficial，即是「我朋友说的」

본인피셜：本人fficial，即是「我说的」

2. 成名税=유명세

유명세是「有名」和「税」的合成词，意思是因为出名而必须承担的不方便和困扰。 剧中崔雄成名之后被媒体说抄袭另一个作家，NJ就安慰他说这是「成名税」：

-그거 유명세라고 생각해요. 유명해지면 꼭 한 번씩 세금을 걷어 가더라고.

-你就当这是一种成名税吧。 成名之后难免要付出一点代价。 （直译：成名之后都会要你缴一些税金。 ）



因为세字除了对应「税」，也对应「势」，所以就连部份韩国媒体也搞错，误把这个词当做「有名势」来用，例如「通过Youtuber变得有名势的美食店（유튜버로 유명세 탄 맛집）」。 而且这样的错误例子还不在少数，有人调侃再这样下去也许错误的用法反而会变成标准用法。

正确范例：

-가수 A 씨는 최근 활발한 연예계 활동으로 일명 사생팬들에 의한 유명세를 치르고 있습니다.

-歌手A某最近演艺活动十分活跃，正在缴纳私生饭带来的成名税。

今天就到这里~下一次见到有趣的韩文再来跟大家分享哟！

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