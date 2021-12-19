这男人真的太帅了～「金钟国」药检结果出炉正式还清白！还加码做善事成为人人表率

看到这个消息时，小编不停的鼓掌，眼神里只剩下对他的崇拜了。（金钟国丸宗某希搭!!! 완전멋이다～～～）

前阵子，金钟国因为被一位国外的健身网红质疑吃药增肌，而陷入了风波浪尖，为了澄清自己绝对没有而做出一系列的正面迎击，本周更公开了在「世界反禁药组织」（WADA）的检测结果，结果是绝对没有从外部注射药物，我们钟国绝对是纯天然的健美先生！！！真真正正还他个清白了。

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最后，金钟国表示：「这一次对我个人来说，是一个漫长又痛苦的过程，这件事也以（对方）”不是就算了、对不起”（默默地）结束了。」结语中语气也充满著苦涩，真的是非常无奈。



他也提到：之前有说过会对留下恶评造谣的人诉诸法律途径，但他觉得那些人需要的不是惩罚而是治疗，所以比起惩罚那些人，自己更想要做一些正面的事情，最终决定把原本准备好要采取法律措施的3000万韩元（约等於70万台币、20万港币、16万人民币），全数捐出，帮助那些需要被帮助的人们。

最终这个决定也迎来大家的支持，忍不住留言称赞金钟国实在是太帅气了，不分男女老少都会敬佩的对象，经过这一次事件更是树立了一个好的榜样，成为大众眼中更加优秀的男人。

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