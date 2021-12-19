《请回答1988》双门洞爸爸们重聚！成东镒×金成均×崔武成相聚《带轮子的家3》

想不到能见到成东镒、金成均、崔武成一起拍综艺，又想重刷《请回答1988》了~

去年《带轮子的家》第一季首播请来罗美兰和惠利担任嘉宾，让观众梦回《请回答1998》。 这次《带轮子的家3》再次梦幻联动，下期嘉宾是「阿泽爸爸」崔武成和「正焕爸爸」金成均，《请回答1988》双门洞爸爸们特辑！







「金社长」金成均用标志性的问候方式，边蹲边说「幸会幸会」，和节目固定成员兼「德善爸爸」成东镒握手再会，给观众来一波电视剧回忆杀。这次金成均担当主厨，不仅带来了自己的菜刀，还准备了秘制高汤材料。带来的食材大得让崔武成大吃一惊，下期揭晓是什么食材，引发观众好奇。



崔武成在一旁帮忙，给自己找事情做，身材和行动形成反差萌，成东镒直呼崔武成可爱：「你那么大的块头，把辣椒切得小小的，怎么这么可爱呢~」崔武成想一展炒饭厨艺，但觉得先吃炒饭就吃不下，打算后面才炒，然而成东镒前面都吃饱了：「非得还要吃炒饭吗？」崔武成说自己一开始就说要吃的，两人拌嘴也那么搞笑。



还有《请回答1988》另一位主演登场！预告中对其身份进行保密，让人更期待双门洞的聚会啦，下期将於23日播出。



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