【K社韓文小百科】韓國人如何描述「腦補」、只有大明星才要繳的另類「稅」，看這篇文就全都懂啦！

最近開播的《那年，我們的夏天》大家有追嗎？ 劇中出現了兩個在韓國娛樂新聞和網路論壇裡都常見的詞，今天來跟大家分享一下！

1. 腦補=뇌피설

뇌피설是漢字詞「腦」和英文「official」的合成詞，即是「腦fficial」，指無視客觀依據、把自己的推測當做事實和真理、即使專家反駁也不承認的行為，可以理解為「不管事實如何，我的大腦說了算」！類似英語裡的headcanon。

劇中崔雄的經紀人和延秀的朋友在網上吵起來，兩個人都說對方是腦補，互不相讓：

-님 뇌피설인 듯. -님이야 말로 뇌피실.

-那是閣下自己腦補的。 -閣下才是腦補的吧。



用法範例：

-뇌피설 하지 마세요.

-請勿腦補。

-출처: 노피설

-出處：腦補

*衍生出來的詞還有：

지인피셜：知人fficial，即是「我朋友說的」

본인피셜：本人fficial，即是「我說的」

2. 成名稅=유명세

유명세是「有名」和「稅」的合成詞，意思是因為出名而必須承擔的不方便和困擾。 劇中崔雄成名之後被媒體說抄襲另一個作家，NJ就安慰他說這是「成名稅」：

-그거 유명세라고 생각해요. 유명해지면 꼭 한 번씩 세금을 걷어 가더라고.

-你就當這是一種成名稅吧。 成名之後難免要付出一點代價。 （直譯：成名之後都會要你繳一些稅金。 ）



因為세字除了對應「稅」，也對應「勢」，所以就連部份韓國媒體也搞錯，誤把這個詞當做「有名勢」來用，例如「通過Youtuber變得有名勢的美食店（유튜버로 유명세 탄 맛집）」。 而且這樣的錯誤例子還不在少數，有人調侃再這樣下去也許錯誤的用法反而會變成標準用法。

正確範例：

-가수 A 씨는 최근 활발한 연예계 활동으로 일명 사생팬들에 의한 유명세를 치르고 있습니다.

-歌手A某最近演藝活動十分活躍，正在繳納私生飯帶來的成名稅。

今天就到這裡~下一次見到有趣的韓文再來跟大家分享喲！

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