韩国地铁站已经不只是一个交通工具停站那么简单了！绝对可以在里面玩一天～

在韩国，地铁站可能不仅仅是地铁站。

各国的地铁站各有特色，除了担负起铁路运营、输送乘客的责任之外，开在地铁站里的服装店、美食店也会留下路人们匆匆足迹。 而位於首尔的5号线永登浦市场站即将引领全新的地铁站新风潮。 1996年就开通的5号线算是韩国地铁里的「老人」，设施陈旧，而从2020年开始永登浦市场站就改头换面了，成为了不少人打卡、驻足的空间，因为这里既有旧货市场，还有艺术展览，好看又好玩！

这就是全部吗？ 当然不是！截止至2021年，首尔市耗资2640亿（韩币）在14个地铁站内打造了文化艺术空间，积极推进文化艺术地铁工程，永登浦市场站就是示范站。 这里有地区文化展览空间、YouTube影片制作室和摄影棚，不仅引起了民众的关注，还引起了艺术家们的好奇心，不少艺术家把自己的作品放在地铁站里展出。



（图源：Youtube@MBN News）

首尔市区内的部份地铁站里还设置了个人仓库「再乘Storage」，充分利用起了闲置的商铺，向社民们提供中长期物品存储服务，备受单身族的喜爱。 「再乘Storage」不同於其他地铁站的存包服务，起租时间最短为1个月，租用6个月或者1年的话，租金还会打折，搬家时可以储存家俱、行李，或者存管滑板、滑雪等设备。



搭地铁途中途中遇到紧急工作怎么办？ 永登浦区厅站、孔德站、往十里站等大站里还专门修葺了共用办公室，可以提供列印等简单的办公业务。共享办公室既有公开式办公桌，也有隐私性较好的独立房间，大大方便了突遇紧急工作的上班族。



惊喜远不止於此！7号线的上道站、5号线的踏十里站、2号线的忠正路站、 3号线的乙支路3街站还有世界上绝无仅有的地铁站智慧农场，在这里你可以购买到波士顿生菜等10余种沙拉用蔬菜，下班回家都不用专门去超市就能买到，超级方便！周末了还能带著小朋友去地铁农场学院，让小朋友们学习农科知识。除此之外，盘浦站里还有诸多其他的便民奢侈，不仅有健身房，还有无人洗衣房，上班时洗衣服，下班时取回干净的衣服皆可，方便省时。 如果你想看书，或者学习，这里还有学习咖啡馆。



（封面图源：IG@seoulmetro.official/首尔地铁）

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