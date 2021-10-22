《两天一夜》100期特辑以5人体录制！命运多舛，开播4季每季都有成员「塌房」

韩国KBS 2TV招牌综艺《两天一夜》第4季将在没有金宣虎的情况下拍摄了第100期特辑。

日前，《两天一夜》透露节目组在延正勋、金钟民、文世润、DinDin和Ravi的参与下将於10月29日进行第100期特辑的录制，也就是说本次特辑仅有5人参与。



（图源： KBS《两天一夜》官方海报）

10月17日《海岸村恰恰恰》大结局的当天金宣虎突然被前女友踢爆私生活丑闻，形象跌至谷底，代言广告被撤的同时，原本定好的电影也惨遭换角，随后《两天一夜》也宣布金宣虎退出，并对之前播出的内容进行剪辑。 虽然金宣虎道歉了，但是并没能挽回形象。 据悉，《两天一夜》节目组早已筹划好了盛大的百期特辑，但现在只能全部推翻。



（图源： KBS《两天一夜》截图）

2007年就开播的《两天一夜》是韩国的国民综艺，这十多年里已经播出了第4季，只是命运实在多舛，接连4季每季都面临危机，每一季都有固定成员「塌房」。第一季是MC梦逃兵役，兵役在韩国国民心中是不可触碰的底线，一旦有与兵役的丑闻传出基本就等於「社死」，很难翻身。 第二季则是李寿根，他参与了非法赌博，最后以退出谢罪。 第三季是郑俊英的性丑闻和偷拍，性质更为恶劣，直接被判刑。此事发生后一度有不少观众呼吁废除《两天一夜》，也导致了节目停播了很长一段时间。



（图源： KBS《两天一夜》官方照片）

因此，第4季开播当时新老成员们就一再强调「我们不要惹祸，一直拍下去吧」，DinDin更称：「谁要是闯祸的话，大家都得一起死」。 没想到最终还是出事了，再次让节目组陷入困境。《两天一夜》是国民综艺，拥有极高的国民知名度和固定的收视群体。 经历了前3季突发大事件、成员更替、停播改版等困难之后依旧存活了下来，收视率基本保持在10%左右，又面临问题的《两天一夜》未来会如何呢？

（封面图源： KBS《两天一夜》）

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