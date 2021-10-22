韓國地鐵站已經不只是一個交通工具停站那麼簡單了！絕對可以在裡面玩一天～

在韓國，地鐵站可能不僅僅是地鐵站。

各國的地鐵站各有特色，除了擔負起鐵路運營、輸送乘客的責任之外，開在地鐵站裡的服裝店、美食店也會留下路人們匆匆足跡。 而位於首爾的5號線永登浦市場站即將引領全新的地鐵站新風潮。 1996年就開通的5號線算是韓國地鐵里的「老人」，設施陳舊，而從2020年開始永登浦市場站就改頭換面了，成為了不少人打卡、駐足的空間，因為這裡既有舊貨市場，還有藝術展覽，好看又好玩！

這就是全部嗎？ 當然不是！截止至2021年，首爾市耗資2640億（韓幣）在14個地鐵站內打造了文化藝術空間，積極推進文化藝術地鐵工程，永登浦市場站就是示範站。 這裡有地區文化展覽空間、YouTube影片製作室和攝影棚，不僅引起了民眾的關注，還引起了藝術家們的好奇心，不少藝術家把自己的作品放在地鐵站裡展出。



（圖源：Youtube@MBN News）

首爾市區內的部份地鐵站裡還設置了個人倉庫「再乘Storage」，充分利用起了閑置的商鋪，向社民們提供中長期物品存儲服務，備受單身族的喜愛。 「再乘Storage」不同於其他地鐵站的存包服務，起租時間最短為1個月，租用6個月或者1年的話，租金還會打折，搬家時可以儲存傢俱、行李，或者存管滑板、滑雪等設備。



搭地鐵途中途中遇到緊急工作怎麼辦？ 永登浦區廳站、孔德站、往十里站等大站裡還專門修葺了共用辦公室，可以提供列印等簡單的辦公業務。共享辦公室既有公開式辦公桌，也有隱私性較好的獨立房間，大大方便了突遇緊急工作的上班族。



驚喜遠不止於此！7號線的上道站、5號線的踏十里站、2號線的忠正路站、 3號線的乙支路3街站還有世界上絕無僅有的地鐵站智慧農場，在這裡你可以購買到波士頓生菜等10餘種沙拉用蔬菜，下班回家都不用專門去超市就能買到，超級方便！週末了還能帶著小朋友去地鐵農場學院，讓小朋友們學習農科知識。除此之外，盤浦站里還有諸多其他的便民奢侈，不僅有健身房，還有無人洗衣房，上班時洗衣服，下班時取回乾淨的衣服皆可，方便省時。 如果你想看書，或者學習，這裡還有學習咖啡館。



（封面圖源：IG@seoulmetro.official/首爾地鐵）

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