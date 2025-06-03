【韩网热门】韩今日总统大选，洪真庆IG更新「红衣照片」遭网友狙击

今日零点左右，韩国艺人兼企业家洪真庆在个人IG分享多张照片，身穿红色上衣、搭配不同下装，最后一张图似乎与时装品牌有关，也是橙红色调。

今日是韩国总统大选投票日，红色刚好是其中一个党派参选人的代表色，洪真庆此举立即引发政治站队嫌疑，留言已超过1400条。引起争议后，洪真庆IG已删除该内容。







韩国网友评论：

1. 做电视节目的经验都有多少年了... 却在现在这时期???

2. 她原来是这样的人啊，掰掰了

3. 她的倾向一直很有名的，看来很多人不知道啊

4. 一定要这样表现出来吗？

5. 好震惊，之前以为她是假装傻瓜的天才，现在看来真的是傻瓜

6. 太失望了，一直很喜欢她，以为她是热爱读书、很有想法的人，很喜欢她的文字感性ᅲᅲ 现在感觉遭到背叛ᅲᅲ 有小孩的人怎么能支持戒严当呢？

7. 既然有个人倾向，就不该把三大候选人叫来、做玩笑一样的采访啊，既然做了采访就不要表露自己的倾向啊！连商业道德都没有！

8. 取消订阅YT了，永远从我的推荐影片中消失吧

9. 不想再在《屋塔房的问题儿童们》《藉口GO》看到她

10. Karina开了个好头啊，支持那一派的艺人都开始表态了kkk

11. 表现出来反而很好，大家才能知道以后哪些艺人不宜继续消费

12. 这也算表态吗？ 大家会不会太敏感了

13. 这时期就算想不做联想也很难吧？

出处：https://theqoo.net/hot/3766515222

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