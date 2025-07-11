【K社韩国小百科】2026年最低时薪10320韩元，上涨2.9%！基本月薪逼近216万

韩国明年最低工资将调涨至每小时10320韩元，较今年的10030韩元增加290韩元，涨幅为2.9%。 若以每月工时209小时（每周5日、每日8小时）计算，最低月薪为215万6880韩元。

本次2.9%的调涨幅虽高於今年（2025年）的1.7%与2021年的1.5%，但仍属相对温和的幅度。 尤其是，在历届政府首年最低工资涨幅中，此次为第二低，仅略高於金大中政府的2.7%。根据不同的统计方式，受此影响的劳工人数为78.2万或290.4万人。



根据《最低工资法》，最低工资委员会将把本次议决结果提交给雇佣劳动部。 劳动部将於8月5日前最终确定并公告最低工资，自2026年1月1日起正式生效。

在公告之前，劳资双方仍可提出异议，若劳动部认为异议合理，则可要求最低工资委员会重新审议。 但过去从未有过重新审议的前例。



本次最低工资是在民主劳总的4位劳方委员退席的情况下，由23位劳、资、政委员合意通过。 上一次以合意决定最低工资是在2008年（适用於2009年），距今17年。

尽管说合意决定，劳资双方仍对结果表达不满。 韩国劳总认为明年度的最低工资依然远远不足以维持低薪劳工的基本生活，应由政府出面提供补充对策。 资方则强调始终主张冻结最低工资，但考虑到内需低迷、民生经济压力日益严峻，才决定接受此次调整案。



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