【有片】《不可阻挡的High Kick》主演们时隔15年再聚首！预告片中罗文姬的「红薯南瓜」经典台词一秒勾起回忆～

MBC最近为经典情景喜剧《不可阻挡的High Kick！》（另译：搞笑一家亲）拍摄纪录片，昨天公开了第一版预告，那些熟悉的面孔全都回来了！

MBC今年8月宣布制作正在与演员们进行联络，昨天终於公开了预告片，录制地点重现了剧中李顺才一家的客厅，罗文姬、李顺才、朴海美、郑埻夏、丁一宇、金彗星一一登场，最后还闪现了一个神秘的身影，正是息影多年的徐敏贞！



（图源：MBC）

预告片里，各位演员重现了剧中的名场面，李顺才皱眉：「这汤怎么这么咸？ 」罗文姬咆哮：「南瓜红薯！」金彗星也再次发射经典的卡里斯马眼神~



（图源：Youtube@MBClife截图）

担任主持的是朴敏英，她也是通过这部剧出道、饰演民豪的女友姜友美，朴敏英平时除了拍戏之外鲜少露面，可见这部剧对她有多么独特的意义。

朴海美本月5日做客SBS电台节目时透露纪录片已经拍摄完毕，几乎每一位演员都哭了。丁一宇也透露称拍戏的最后一天难过的哭了出来，因为觉得再也见不到这个摄影棚、只剩下回忆，重新回来更是百感交集。



（图源：MBC《不可阻挡的High Kick！》官方剧照）

《不可阻挡的High Kick！》从2006年到2007年播出，以夸张搞笑的方式对爱情、亲情、友情、失业、同学关系、婆媳关系等进行全新诠释，在全亚洲都收获了超高人气，被不少剧迷封为「传说级情景喜剧」，剧终后多年仍经常被大家提起。 《青春纪录片-搞笑一家亲篇》篇分为上下两部，第一部将於10月29日晚8点45分播出（韩国时间）。



（封面图源：MBC、Youtube@MBClife截图）

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