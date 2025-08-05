【韩网热门】国小就「破戒」！儿童过早接触咖啡因饮料引担忧：「我读书时的社会风气是不让未成年人喝咖啡...」

近日有韩国网友在X（前Twitter）讨论儿童过早接触含糖饮料的问题，随即有网友指出还有咖啡因饮料，引起讨论。

该网友分享了自己的经历：「在便利店一边喝Glonsan（提神饮料）一边对自己的胰脏和肾脏说抱歉的时候，居然见到一个高中生把Glonsan、Bacchus、魔爪、HOT6、红牛、维C水、碳酸水... 后面记不清了，所有这些倒进一个跟自己头一样大的随行杯里，混在一起带走了…」

另一名网友附议：「我念书的时候，明明社会上还有『未成年人不能喝咖啡』的风气... 因为咖啡对身体不好，说小孩不可以喝... 但现在就连国小生都在喝咖啡。 从小就将睡不著视作理所当然的世界... 我真的感觉有些事情正在走向错误的方向。」



韩国网友评论：

1. 国小生？ 疯了吗

2. 哇，像那样混合在一起喝会出大事的吧...

3. 之前在住家附近的咖啡厅看到低年级国小生买了咖啡在那边看《爱心萌可》，真的吓一大跳

4. 咖啡本来就是大人的饮料啊...

5. 我们爸妈以前连「打败酷暑」（咖啡味冰棒）都尽量不让我们吃...

6. 我高中时几乎没有人喝咖啡

7. 我是到了高三才以读书为藉口开始喝的

8. 小时候只喝过咖啡牛奶而已... 美式咖啡感觉是大学之后才会喝的东西

9. 随著在咖啡厅读书流行起来，学生们接触咖啡的年龄也自然而然变早了...

10. 我跟侄子侄女说喝咖啡会长不高，不给他们喝

11. 小学高年级去修炼营时喝了一罐自动贩卖机的Let's Be罐装咖啡，已经是很不得了的叛逆之举...

12. 真的，我小时候连Bacchus都只能喝瓶盖里倒的一小口，还得用「穿靴子的猫」那种眼神看著大人才会给我

13. 以前家里来客人时，我都会主动帮妈妈泡咖啡，趁机偷喝一两口kkk

14. 以前真的就是父母、老师这些大人们都会制止的氛围，那时美式也没现在这么普及

15. 说得太对了，看到现在小朋友的咖啡因摄取量，真的很让人担心。 就像大人为了提高工作效率使用各种工具一样，小朋友好像也为了专注力而依赖咖啡因。 但健康成长的环境才是最重要的啊...

出处：https://theqoo.net/hot/3855221538

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