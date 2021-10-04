不愧是「新疯」啊！安宰贤的身材管理秘诀：「坐著透明椅子吃饭，实在太累所以干脆别吃了」

罗PD团队推出的全新 tvN 5分钟综艺《运动天才安宰贤》，要让公认的「运动白痴」安宰贤变身成「运动天才」，他将拜师各个运动项目的实力选手，努力挖掘自己的潜能。

1日，公开安宰贤与制作组进行事前会议的影片，罗PD就说：「我们有那种怀疑来著，你其实是『运动天才』，为了让观众们觉得有趣才那样的。」制作组问：「擅长跳远吗？」安宰贤：「讨厌进沙子到鞋子里，所以不跳。」之后还问各种运动，安宰贤总是有各种理由：怕手腕会扭到（鞍马）、不喜欢受到压力的（伏地挺身）、打的话会疼（排球）。



罗PD：「那腹肌是怎么练出来的呢？」安宰贤表示要叫大家一个核心锻炼的方法，把家里的椅子都拿走，坐著透明椅子（深蹲）吃饭，但...后来他说：「做著这个训练，出现了一个问题，既然这样不如别吃饭更好，那时候就会变瘦了。」



之后，制作组还拿来了毽子，安宰贤充满自信地说自己能踢5个，罗PD听到又马上打赌：「如果踢5个以上的话，我能给你买10双运动鞋。」为了踢毽子，也准备了很久（伸展运动10分钟、恢复肌肉酸痛10分钟、换裤子5分钟），最后...踢了1个，第二次尝试第2下就踢到天花板 XD

问题，既然这样不如别吃饭更好，那时候就会变瘦了。」



下集预告中，安宰贤首个挑战的项目是「举重」，还找来东京奥运的代表选手当教练，教练还说：「举得挺好的，真的是天才吗？」结果...他一直没什么反应，教练：「要帮你抓吗？」安宰贤：「请帮我抓一下吧！」其他训练腿狂摇晃，全身都在咯吱，不停地出现「生锈音效」啊！期待下周播出～





（图：채널 십오야）

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