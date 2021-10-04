TMA颁奖礼上ASTRO文彬的独舞怎么这么眼熟呢！韩网民贴出了与日本天团ARASHI岚4年前的演出对比～

广大歌迷们在看完了ASTRO文彬的演出后陷入了沉思。

韩国一年一度的「THE FACT MUSIC AWARDS」颁奖典礼於前日顺利落幕，「脸天才」车银优所在男团ASTRO不仅捧回了「Artist of the Year」的奖杯，还为粉丝们呈献了《One》、《After Midnight》等精彩演出。 只是眼尖的网友们发现成员文彬独舞的表演似乎非常眼熟，和日本天团「ARASHI岚」4年前的演出怎么那么像呢。



▲fb@ASTRO 아스트로

文彬的独舞演出上，他站在舞台正中央，后面大型LED萤幕显示出了一双手正在操控著魁儡线，文彬伴随著配音乐与动画舞蹈，每一个踩点都十分精准，正常演出结束后也火速在韩网上掀起了热议，被不少人大赞「木偶文彬，简直绝了！」



只是很快就有网友发现2017年-2018年「ARASHI岚」的「Untitled」巡回演唱会中也有相同的桥段。 当时队长大野智也站在LED萤幕前，化身为被一双手操控著的魁儡，这段演出差不多有17秒，最后萤幕前，最后萤幕前，化身为被一双手操控著的魁儡，最后傀儡线被截断而落幕。



对比影片火速在韩网上流传开来，更有人直接以「是否是抄袭」为题在THE QOO上发帖，引发了广大网民的讨论，众人留言表示：「可以说是翻版了」、「ARASHI果然是ARASHI，只是我们为什么要抄袭人家的作品呢」、「可以看作是致敬吧，我也不不太懂」等。

「首图：twitter@@smallparkk、@_moonkongdal截图」

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