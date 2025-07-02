安宰贤离婚5年后的真心话：对方一定要是「好的人」

经历婚姻、离婚的起伏，安宰贤在与交往13年的情侣好友对话后，终於对爱情与伴侣有了新的领悟。 他感叹：「一定要遇到好的人，才能在关系中互相成为更好的人。」离婚5年后的他，不再追求火花四射的爱情，而向往能自在相处、彼此滋养的关系。

日前，安宰贤在他个人频道上传了与一对交往13年的好友情侣的见面影片。在聆听好友分享长期恋爱的心得后，安宰贤感慨地说：「我们看高手时，越看起来简单的越是真正的高手。 我现在觉得你们所说的恋爱，好像很简单。 」他也坦言自己在恋爱中仍需保有个人空间，忍不住惊叹：「你们见面和联络这么频繁，事情那么多，这怎么可能办得到？ 」



听完好友的故事之后，安宰贤总结道：「大概是要遇到好的人吧！通过观察对方，自然而然地被好的人影响而变得更好。」他又重复强调：「一定要遇见对的人。」同时，他重新定义恋爱的标准：「比起那种『火花轰然迸发』的感觉，更喜欢彼此相处得自在舒服的关系。」



安宰贤与前妻具惠善有一段轰轰烈烈的罗曼史，两人因合作电视剧《Blood》相识相知相恋，2016年5月21日二人公开宣布结婚，之后在举行朴素的婚礼，且将婚礼费用捐赠给了医院小儿科婚后，两人於2017年共同出演真人秀《新婚日记》，展现甜蜜生活，当时的他们是另所有人羡慕的「童话般婚姻」。



然后这对幸福的夫妻在4年后却成为怨偶，2019年安宰贤向法院提出离婚申请；具惠善当月在社交平台公开了两人离婚相关对话，随后删除，引发公众的广泛关注和讨论。 舆论的压力让这段婚姻的结束成为韩国娱乐圈的一大热点话题。 2020年7月15日，具惠善和安宰贤正式宣布离婚。

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