具惠善怒批前夫安宰贤及同行「消费离婚」：停止二次伤害，勿再用我作话题

演员具惠善点名前夫安宰贤，批评其「消费离婚话题」的行为，在韩网引起热议。

8日凌晨，具惠善在个人IG PO文表示：「我认为，反覆在新闻标题中强调『离婚5年』这一标签，并不是正确的新闻伦理。 在我与前配偶的离婚过程中，双方曾有相互矛盾的主张，最终以不追究真伪的方向达成了协议。 即便那不算是真心的和解，但也可以看作是当事人之间的默契约定，以及作为人应尽的本分。」



具惠善表示，离婚是「彼此都主张自己是受害者的过程」，因此极为自私和艰难，她的离婚过程也非常不愉快。 但是，对於同行而言，「若持续以间接方式提及或发言，让人能推测出当事人是谁，这是卑鄙的行为」； 而对於制作各种刺激性八卦节目的人，「若透过诱导性提问或表面上的安慰来触及这个话题，对於作为前配偶的当事人也就是我而言，是一种二次伤害，并带来巨大的创伤。」

具惠善批评道：「我希望综艺节目也能有良知。 即使只是为了娱乐、为了博君一笑，如果足以让当事人感到不快，就应该立刻停止。」最后，具惠善喊话安宰贤：「希望前配偶不要再以我作为话题素材，而是能凭藉自己独有的身份与真诚去活动、获得关注、成长发展并顺利前行。」



具惠善与安宰贤於2016年结婚，2020年离婚。 离婚过程中，具惠善曾持续爆料夫妻矛盾细节，引发公众疲惫感，也令安宰贤的公众形象遭到众创，离婚3年之后才复出拍戏。



近期，安宰贤在多个综艺节目中提及自己的离婚。 5月，他在 MBC 综艺节目《我独自生活》中与相识20年的朋友见面，间接谈及离婚时期的艰难时光。 当被问到「如果再活一次还会结婚吗？」时，他露出慌张的神情，并透露因离婚痛苦时曾与朋友断联。

安宰贤还在近期播出的 KBS 综艺节目《情来情往李珉廷》中表示：「最近觉得一个人有点孤单。」当主持人 Boom 对他说「好好克服痛苦去结婚吧」时，他回应：「已经不再痛苦了。」

此外，韩媒近日报导安宰贤确定加盟美食综艺节目《不知道悔飞到哪里》，标题也提到「与具惠善离婚5年后带来好消息」。



对於具惠善的发言，网友分裂成截然不同的阵营，一部份认为她所言在理、为她加油，另一部份则认为从一开始就是具惠善掀起话题，安宰贤本人只有提到离婚一事、从未提到具惠善，心疼安宰贤可怜，劝具惠善放手向前。

