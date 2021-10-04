[有雷]《达利与马铃薯汤》没看过金旻载这么黏人又善良的债主！权律帅气登场成金旻载劲敌（EP3－4）

[有雷]《达利与马铃薯汤》（《达利与薯仔汤》）金旻载发现自己苦苦寻找的女孩子竟成了他投资的美术馆馆长，为了收回自己的资金，他深入了解美术馆的现况，到底是债权人跟债务人的关系，还是根本就非常挂心达利的生活呢？

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陈武学（金旻载饰）到美术馆耍狠想要回20亿，却遇见了替去世的父亲接替馆长职务的金达利（朴圭瑛饰），不过感觉有点糗，还被发到SNS上害美术馆更没人敢去，让他心生歉意，但在还没收回款项之前他还是故技重施，也看见了美术馆真的有很大的亏损黑洞，而很爱逞威风的陈武学直接负责了那些债务，并自称自己就是馆长。



陈武学也并非随口说说，他本身为集团常务，对於饮食集团的经营面也有一定的经验，他开始介入美术馆的营运会议，去看看馆内几乎空无一人的咖啡厅，以及就算没资金还坚持要办的儿童免费艺术营，看得他频频摇头。他总是找机会出现在达利身边，主张因为自己是债主，有必要了解债务人的行踪，看到达利屡屡心事重重垂头丧气，陈武学总是跟在她的身后。



达利在卖场正需要买一双鞋，才发现自己信用已破产，卡片早被停用。五年前与达利有过婚约的世纪集团高层张泰镇（权律饰）在此巧遇，泰镇对达利依旧有著感情，想帮她付清鞋子费用，不过此时陈武学却被达利当作了挡箭牌，虽然陈武学乐在其中，但达利的表情只是更加忧郁。达利也知道目前美术馆的黑洞找泰镇开口就能解决，但面对他，却似乎还纠结於五年前她曾在雨中哭求泰镇继续婚礼，却惨遭拒绝的记忆，说不出要向他借钱。





达利卖了房子，连住的地方都没了也只能住在美术馆。还把家中值钱的珠宝拿去典当，陈武学见状就跟著达利，也告诉达利愿意协助她经营美术馆，依照陈武学对於赚钱的高敏感度，很可能将美术馆转亏为盈。另一条线达利必须揭开父亲死亡的真相，陈武学的哥哥应该目睹了案发现场，达利拖著行李来到美术馆过夜，却遇上了美工刀怪客？预告中看到达利受伤，感觉事件并不单纯，期待本周剧情。



照片:黄viu煲剧平台播出截图, KBS drama FB

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