帅哥的朋友还是帅哥！「Super Star」 Jin＆ 「国民演员」俞承豪为权玄彬送上应援咖啡车～

近日，BTS防弹少年团Jin、俞承豪为正在拍摄古装剧《衣袖红镶边》的权玄彬送上应援咖啡车。

权玄彬也穿著韩服、以满脸胡子的造型发了认证照，并写下：「真心感谢哥哥们。」



咖啡车上的横幅也吸引大家的视线，写著「Super Star金硕珍、国民演员俞承豪，就这样为权玄彬加油」、杯套上印著「请多多喜爱超帅的男人玄彬尼，金硕珍、俞承豪敬上」。



Jin 在去年就曾送过应援咖啡车给俞承豪，意外的友情让许多人超惊讶！而 Jin 与权玄彬因为都很喜欢玩游戏，他们还有一个「我们是最强爱豆」的群组（成员有：BTOB恩光、防弹少年团Jin、B.A.P永才、VIXX Ken、朴志训、权玄彬）。这次 Jin 和俞承豪一起送应援咖啡车给权玄彬，原来...帅哥的朋友还是帅哥啊！



另外，《衣袖红镶边》由李俊昊、李世荣、李德华等人主演，讲述想要守护自己选择的生活的宫女和将国家先於爱情的帝王之间悲切的宫廷罗曼史。权玄彬在剧中饰演「和缓翁主」的养子「郑厚谦」，期待他的表现～





（图：推特＠BTS_twt、Story J Company、IG@komurola、IG@coffee_mrkim、IG@dandyang95、MBN《现实男女2》、MBC《衣袖红镶边》）

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