人气韩剧《鱿鱼游戏》全球热播中！剧里爆红的这三位演员，目前IG追踪数最多成长了45倍超惊人～

大家是否有追踪他们的 IG 呢～？！

Netflix 韩国原创剧《鱿鱼游戏》（Squid Game）话题持续延烧，剧中三位有经营 Instagram 的主演们，成功爆红、引发讨论，追踪数的成长也是直线飙升。

＊此数据截止於9/27上午09:25，《鱿鱼游戏》在9月17日起全球同步上线，刚好过去10天。

▇ 郑好娟剧中饰演过著扒手生活的脱北者「姜晓」，IG 追踪人数：250万→506万。（成长两倍）

跟 BLACKPINK Jennie 是好友关系～！

《鱿鱼游戏》「姜晓」郑浩妍与李东辉公开交往6年，曾为世界TOP 50模特&国际四大时装周全走遍！

▇ 魏河俊（魏嘏隽）剧中饰演寻找失踪哥哥的卧底警察「黄俊昊」，IG 追踪人数：30万→228万。（成长7倍）

【演员特辑】卧底警察．魏河俊《鱿鱼游戏》一战爆红！不只会演戏，还有冰块肌&迷人好歌喉

▇ 李瑜美饰演对生活没有任何目标与期望的女孩「智英」，IG 追踪人数：4万→182万。（成长45倍）

▇ 就连出场不到一分钟的小鲜肉演员，也拥有相当高的讨论度，目前 IG 拥有37万追踪人数。

《鱿鱼游戏》里这位出场不到1分钟的小鲜肉红了！网民：立刻想知道他的资料～♥

大家在这部剧中，印象最深刻的是哪一位演员呢～？

*图：wi__wi__wi、leeyoum262@IG

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