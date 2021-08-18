《我独》遭投诉且删除争议内容，旗安84悄悄发声：「如果没有节目就没有我」

节目《我独自生活》上周五（13日）播出的EP.408，出演成员（称为「彩虹会员」）旗安84疑似被排挤的内容引起民众愤怒，争议仍在延烧中，不过旗安84却悄悄发声了。

（前情提要：‎旗安84太可怜了！《我独自生活》节目组设定被观众怒斥：根本就是把老实人当傻子耍‎）

旗安84遭排挤会如此惹怒民众，主因在於「掀起人们过往伤痛」，网友们认为旗安84一片真心邀请「好友们」全茂炫、朴娜勑、成勋与Key，最后却换来他们的欺骗与放鸽子，此情景触动了学生时代经历过的创伤。

▼全茂炫一开始出发就知道只有自己会去，旗安84完全被蒙在鼓里。到达目的地做了不少活动后，全茂炫才告诉旗安84真相

（图：黄VIU 截图）

由於节目上旗安84老是被其他彩虹会员嘲笑，网友这次直接批判节目根本把旗安84当傻子，是在嘲笑他没搞清楚现在的状况不适合群聚，然而，「在棚内录影不也是群聚吗？」制作组设计这样的内容也被骂翻：「就算是剧本也太过火了！」

网友为旗安84抱不平，在网上留言向节目表达抗议，广播通信审议委员会截至昨（17）日上午也收到了9件民众投诉，目前NAVER TV、kakao TV与YouTube已删除《我独自生活》当集部分影片内容，但节目仍未出面回应，16日也如期录影。

据韩媒报导，旗安84透过好友说明自己与彩虹会员们仍是好友，感情并未生变。昨日傍晚旗安84更新了个人YouTube频道，影片提及自己曾想做的事很多，不过多年来的生活就是上班画画，现在对任何事都已失去了热情，接著说：「还好做节目的时候体验了很多事，如果没有节目的话，可能会死掉。」

（图：YouTube@인생84 截图）

旗安84参与最久的固定节目就是《我独自生活》（2016～），再加上此影片发布的时间巧合，还有说明栏特别注明「诽谤他人及与影片无关的留言可能会被删除」，他影片口中「没有可能会死掉的节目」应该就是《我独自生活》，有韩国媒体认为他这样的「告白」正是为节目缓颊。

YouTube影片下方网友为他加油，表示会继续支持他：「『如果没有节目可能会死掉』这句话真让人心痛。 也许正因如此，真心诚意地做节目看起来非常棒！！这就是旗安84的魅力！！」、「希望看到旗安在YouTube上幸福地做想做的事，有可能是多管闲事，但希望你幸福。」、「因爲旗安看《我独》的观众真的很多。不管别人怎么说，希望你能好好保护自尊心。」

（图：黄VIU 截图、YouTube@인생84 截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻