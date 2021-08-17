旗安84太可憐了！《我獨自生活》節目組設定被觀眾怒斥：根本就是把老實人當傻子耍

南韓人氣綜藝《我獨自生活》因過度的「劇本」設定被廣大觀眾吐槽。

不少觀眾喜歡《我獨自生活》的一大原因就是節目向民眾展現了明星們的真實的私下面貌，但隨著節目的播出，不知是否為了賺收視率，節目組開始加入了一些莫名其妙的「劇本」，這次更是因為欺人太甚氣得觀眾上網開罵。

最新一期的《我獨自生活》圍繞旗安84和全炫茂的慶功宴展開，前者剛剛完結了連載10年的網漫，後者剛剛回歸本節目。 兩人一同前往旗安84的的故鄉驪州旅行，原本旗安84以為這是一趟彩虹會員的團體旅行，還特意準備了包含會員們名字的團體T恤，甚至為了本次旅行還專門練習了才藝表演，充滿了期待。然而事情並沒有像旗安84預想的那樣進行，成員們一個都沒有出現，此時全炫茂才告知眾人因為疫情不會前來。 聽了會長的解釋，旗安84難掩失望表情，問道：「那當初就說好了，要兩個人來的嗎？ 」難掩失望的神色，全炫茂回答：「這是驚喜。 」其他人也安慰旗安84說：「我們本來想去的，但是因為疫情沒能去。 沒辦法，只好讓會長代表了。 」



▲MBC《我獨自生活》

接著在節目組的採訪中，旗安84情緒低落地稱：「我根本沒想過他們會不來，我還以為這次還會有什麼呢。 雖然是期待已久的修鍊會，但是聽到了大家都不來的消息，有種和班主任獨處的感覺。 」流露出遺憾之情。



▲MBC《我獨自生活》

相關內容播出後，就引來了廣大觀眾的不滿，不少網民認為，這種失約行為更像是一次「隱藏的攝影機」，除了當事人之外，其他人都知道劇情走向，完全把人當成傻子耍，對長時間一起參加節目的出演者而言非常不禮貌。為旗安84鳴不平的網友們上網討伐《我獨自生活》，表示：「別拿防疫政策當藉口，嘉賓+工作人員加在一起都不止5個人了」、「把老實人當傻子耍，很有意思是嗎」、「節目組也就只敢欺負老實人，換其他嘉賓試試看，粉絲不噴死你們才怪」等。

還有網友扒出同樣是慶祝十年漫畫完結，在另一檔節目中三位大佬漫畫家就一起為旗安84慶祝，還送上了蛋糕祝福，製作組的後期老師們還畫上了彩帶祝賀。 相比於《我獨自生活》要溫馨得多。



▲YouTube節目《末年要健康地》

旗安84絕對是努力生活的代表，雖然經常不修邊幅，看起來過得很粗糙，但卻是個才華橫溢的人，還孝順父母，全靠自己對漫畫的堅持才走到了今天的成功。

「首圖：MBC《我獨自生活》」

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