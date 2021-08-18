又一行走的印钞机：一个品牌能代言21年的宋慧乔，一则业配SNS贴文能赚5亿！

作为在全亚洲都享有超高知名度和南韩女神宋慧乔「乔妹」，拍戏、代言赚钱赚到手软，可以说是行走的印钞机本机了。

明星们收入的一大来源就是产品代言，商家利用明星的光环与人气为自家商品宣传。 近期宋慧乔被报导光是在社群平台上一则业配贴文，就能够为她带来超过上亿韩币的收入而引起热议。宋慧乔是颜值、演技、带货能力兼备的全能明星，人气遍布全亚洲，是元祖韩流代表人物之一。 出道25年来每年都有广告代言在身，尤其是为某化妆品牌代言了21年之久。 据悉宋女神在2019年的时候，一个产品的代言费就是9亿了（韩币，下同），4个品牌代言就有36亿入帐。 时间过去了2年，代言费只会涨不会少。



乔妹的带货能力也是一流，电视剧里的人物妆容、服装、配饰都会成为潮流，有知名时尚杂志就透露她今年年初PO在个人SNS上的某品牌业配贴文一条就价值约5.4亿，吸金能力超强。



宋慧乔并不是给钱就会代言的明星，她所接的广告都是精挑细选出来的，2016年就曾因韩日间的历史纠葛而拒绝了日本汽车品牌代言，当时就赢得韩国国内一片好评。宋慧乔「韩流女王」的称号名不虚传，电视剧、广告陆续不断。 加上她本人独到的投资眼光，坐拥数百亿物业，在2016年的时候，光是不动产价值就过亿，在韩娱圈不动产投资榜上名列前茅。

「首图：ig@kyo1122」

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