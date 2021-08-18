今年才演《Mouse窥探》、《成为饭吧》，资深演员金敏京离世

昨（17）日韩国资深演员金敏京（김민경）所属经纪公司DAHONG娱乐向媒体表示，金敏京已於16日离开人世。

（图：DAHONG娱乐）

资深演员金敏京（1960～2021）1979年开始以话剧演员活动，1981年拿下韩国戏剧节新人奖，后来在相当多电影与电视剧中担任配角，不少韩剧迷对她的脸孔应该都有印象。金敏京演过《拥抱太阳的月亮》、《我的女儿瑞英》、《记得你》、《隧道》等电视剧，《老千》、《梨泰院杀人事件》、《小公女》等电影。今年演出了tvN水木剧《Mouse窥探》受害者宋秀晶宋秀浩姐弟的母亲，以及MBC日日剧《成为饭吧》张五福的奶奶。

（图：《Mouse窥探》@friDay影音 截图）

（图：《成为饭吧》@YouTube MBCdrama 截图）

▼《成为饭吧》金敏京演出画面



去年和金敏京合作短片《绳》，饰演女儿的演员金夏荣发文悼念：「老师……虽然只是短暂的，但感谢妈妈……虽然时间很短，虽然时间很短，但是能和老师在《绳》作为妈妈和女儿演出，非常感谢。总是用温暖的话说能做好的，多亏了为我们应援的老师您，才在新的挑战更迈出了一步。老师温暖的模样、温暖的心，我会一直珍藏不忘、努力生活下去。对我来说是绳的金敏京老师，祝您在天上安好。」



▼短片《绳》



经纪公司并未公开金敏京离世细节，仅公布灵堂设立地点於首尔盘浦洞天主教大学首尔圣母医院殡仪馆1号室，而今早（18日）韩国时间7时已出殡，墓地设立於南汉江公园墓园。

（封图：金敏京所属DAHONG娱乐、MBC《成为饭吧》剧照）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻