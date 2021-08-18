《我獨》遭投訴且刪除爭議內容，旗安84悄悄發聲：「如果沒有節目就沒有我」

節目《我獨自生活》上週五（13日）播出的EP.408，出演成員（稱為「彩虹會員」）旗安84疑似被排擠的內容引起民眾憤怒，爭議仍在延燒中，不過旗安84卻悄悄發聲了。

（前情提要：‎旗安84太可憐了！《我獨自生活》節目組設定被觀眾怒斥：根本就是把老實人當傻子耍‎）

旗安84遭排擠會如此惹怒民眾，主因在於「掀起人們過往傷痛」，網友們認為旗安84一片真心邀請「好友們」全茂炫、朴娜勑、成勛與Key，最後卻換來他們的欺騙與放鴿子，此情景觸動了學生時代經歷過的創傷。

▼全茂炫一開始出發就知道只有自己會去，旗安84完全被蒙在鼓裡。到達目的地做了不少活動後，全茂炫才告訴旗安84真相

（圖：黃VIU 截圖）

由於節目上旗安84老是被其他彩虹會員嘲笑，網友這次直接批判節目根本把旗安84當傻子，是在嘲笑他沒搞清楚現在的狀況不適合群聚，然而，「在棚內錄影不也是群聚嗎？」製作組設計這樣的內容也被罵翻：「就算是劇本也太過火了！」

網友為旗安84抱不平，在網上留言向節目表達抗議，廣播通信審議委員會截至昨（17）日上午也收到了9件民眾投訴，目前NAVER TV、kakao TV與YouTube已刪除《我獨自生活》當集部分影片內容，但節目仍未出面回應，16日也如期錄影。

據韓媒報導，旗安84透過好友說明自己與彩虹會員們仍是好友，感情並未生變。昨日傍晚旗安84更新了個人YouTube頻道，影片提及自己曾想做的事很多，不過多年來的生活就是上班畫畫，現在對任何事都已失去了熱情，接著說：「還好做節目的時候體驗了很多事，如果沒有節目的話，可能會死掉。」

（圖：YouTube@인생84 截圖）

旗安84參與最久的固定節目就是《我獨自生活》（2016～），再加上此影片發布的時間巧合，還有說明欄特別註明「誹謗他人及與影片無關的留言可能會被刪除」，他影片口中「沒有可能會死掉的節目」應該就是《我獨自生活》，有韓國媒體認為他這樣的「告白」正是為節目緩頰。

YouTube影片下方網友為他加油，表示會繼續支持他：「『如果沒有節目可能會死掉』這句話真讓人心痛。 也許正因如此，真心誠意地做節目看起來非常棒！！這就是旗安84的魅力！！」、「希望看到旗安在YouTube上幸福地做想做的事，有可能是多管閒事，但希望你幸福。」、「因爲旗安看《我獨》的觀眾真的很多。不管別人怎麼說，希望你能好好保護自尊心。」

（圖：黃VIU 截圖、YouTube@인생84 截圖）

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