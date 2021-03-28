《朝鲜驱魔师》申景秀导演与朴继玉编剧出面道歉，韩网反应不佳：封笔吧！

已被停播废止的韩剧《#朝鲜驱魔师》，目前导演、编剧和主演们皆出面道歉，韩国网友对演员们反应偏向未来要慎选作品，但无法轻易原谅导演，尤其是编剧。

新剧《朝鲜驱魔师》只播了两集就被 SBS 电视台废止，起初因陷入扭曲历史、出现中国式道具而引发争议，还有牵扯诸多原因和波及到拍摄环境，资源被撤销，青瓦台请愿…等等，指责声浪持续延烧，在张东润率先出面道歉后，李侑菲、朴成勋、甘宇成…等多位主要演员，申景秀导演也都公开道歉。



*图：SBS Drama＠主演角色海报

【《朝鲜驱魔师》主演张东润发文道歉：「都是因为我的愚昧和安逸，真的非常抱歉。」】



【《朝鲜驱魔师》被废止，SBS：「决定取消播出」】



＊补充起因：太宗在历史上被称为「一代明君」，却在剧中被描述为「残忍暴君」，被网友斥责「扭曲历史」，另外，接待西方神父的宴会场面大量出现中国食物，如皮蛋、月饼…等。

▼申景秀导演表示自己身为主要负责人与拥有决定权，责任重大，必须向大家谢罪。

「关於电视剧的所有决定与选择，责任都在於我，工作人员与演员们只是相信著我而跟随著我罢了。

并没有偏见或扭曲历史的意图，全部有问题的场面都是我的能力不足，真的非常抱歉。」

▼另外，最后一位公开道歉文的朴继玉编剧表示：「由於我未经深思熟虑的写作，这几天带给大家很多困扰，真心向大家谢罪。



身为作者应该借鉴上次的错误，创作出更好的故事，却做出了错误的判断，使得观众更加愤怒疲惫。对於朝鲜历史上的建国英雄们，本该充分表现出尊敬之心，却依靠奇幻剧这一类题材，做出轻率的判断，对此正深刻的反省自我。

很多观众们担心我企图扭曲历史，但我绝无此意图，但最终还是带给大家伤害，我一定会刻骨铭记在心。我要向那些在现场为了制作出好的电视剧，而竭尽全力的导演、演员、工作人员们，以及制作公司和电视台的所有人低头谢罪，再次向观众们真心诚意地道歉。」

网友反应：「编剧封笔吧，再也不想看到你了」、「滚去中国吧」、「演员的道歉还比较有诚意」、「编剧根本是想把历史人物全都侮辱一遍」、「没有任何意图？意图很明显」、「连道歉文都写得那么自大」、「所以我喝酒了，但我没醉，然后我开车是对的吗？」目前对於编剧是一面倒的负评和愤怒。

朴继玉编剧为此次事件备受争议的人物，此前在《哲仁王后》中扭曲历史，美化哲宗沉迷酒色的形象，丑化讽刺其他真实历史人物，还在剧中轻视被韩国人视为国宝的《朝鲜王朝实录》。



【爆笑古装剧《哲仁王后》收视虽高但争议不断，韩国与中国皆出现抵制声浪】

*封面图：YTN news＠截图

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