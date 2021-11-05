话题度超高的《朝鲜驱魔师》&《Penthouse3》被业界评为2021年度最差电视剧，连《机医2》也上榜！

如果让你选2021最差电视剧，你会想投给谁呢？ PS：因票数相近，所以高达21部，排名越后面越主观大家参考看看就好。

你的眼光和专业人士是不是非常不同呢？韩国媒体joynews24为迎接创刊17年，进行了「2021年度最差电视剧」的票选活动，找来200位业界人士（娱乐公司与电视台制作者、电影广播项目制作者、娱乐记者…等等），来选出在2021年认为最不OK的戏剧作品。

由於票数相近的情况，所以一共有21部作品上榜，其中是否有引发你共鸣的入围作品呢？欢迎留言跟小编分享！

1．SBS《朝鲜驱魔师》（75票），历史被扭曲的各种争议，莫名加入了没有事实根据的中国食物，中国资本涌入韩剧的强硬广告置入（PPL），令观众们相当反感。



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2．SBS《The Penthouse 3》（43票），荒诞剧情与结局，观众们彷佛被打了后脑勺，演员们的演技都受到了称赞，但不值得被这样利用。



3．JTBC《人间失格》（17票），因为由全道嬿、柳俊烈所主演受到高度的期待，但播出后从收视率到讨论度都相当低迷，期望越大，失望也就越大。



4．TV朝鲜《婚词离曲2》（10票）



5．KBS《绅士与小姐》、JTBC《Sisyphus：the myth／薛西弗斯的神话》（7票）



6．tvN《Hometown》、tvN《机智医生生活2》、OCN《黑洞》、tvN《L.U.C.A.：The Beginning物种起源》（5票）



7．JTBC《无法抗拒的他》、KBS《Imitation》（4票）



8．JTBC《Hush沉默警报》、JTBC《Undercover卧底》、JTBC《你是我的春天》、Netflix《尸战朝鲜：雅信传》（2票）



9．tvN《恶魔法官》、tvN《某一天灭亡来到我家门前》、tvN《柔美的细胞小将》、tvN《我的室友是九尾狐》、JTBC《前辈那支口红不要涂》（1票）



另外还有业界票选2021年度电视剧TOP.10，重复的作品挺多的～！



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